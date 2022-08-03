九龍灣日月星馳名巨型生炸雞髀！40年街坊小店傳統方式即叫即炸

【九龍灣美食】提到必試的九龍灣美食，當然少不了名物級數、由屹立40多年的小店「日月星快餐店」出品的巨型生炸雞髀！生炸雞髀比臉蛋更大，即叫即炸，香脆肉嫩又保留大量肉汁，非常惹味，是不少街坊的下午茶首選之一！

九龍灣美食丨馳名巨型生炸雞髀！40年街坊小店傳統方式即叫即炸

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（圖片授權：IG@marcosora）

「日月星快餐店」在九龍灣屹立40多年，是區內數一數二的街坊必吃小店，現由創辦人的女兒接手打理，沿用原有老伙計班底，繼續採用傳統方式製作港式快餐，小店供應的多款港式美食中，以招牌生炸雞髀最受歡迎，其馳名程度堪稱「九龍灣名物」！

招牌生炸雞髀（$26）即叫即炸，以傳統方式生炸而成，外皮金黃香脆，雞肉粉嫩又多汁，不少網民稱讚熱辣辣一口咬下，整個口腔都會充滿肉香！而生炸雞髀每隻都非常大，份量十足又抵食。

想吃得更豐富的朋友，可以選擇點選茶餐（$33起，全日供應），可以一次過吃到生炸雞髀、熱狗或油多及飲品，生炸雞髀更可改選滷水雞髀，配上一口港式奶茶、咖啡或鴛鴦，是一個不錯的下午茶之選！

除了招牌雞髀，小店還有多款港式美食供應，包括特濃番茄羅宋湯雞扒火腿通粉餐（$41）、雞翼火腿飯餐（$41）、乾炒叉燒公仔麵餐（$41） 、鹹魚雞粒豆腐飯餐（$41）、快餐（$44）等。

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日月星快餐店

地址：牛頭角牛頭角道15-19號嘉和園8號地下

電話：2757 8557

營業時間：11:00-21:00

