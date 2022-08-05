吃日本拉麵時除了湯底，不少人亦特別愛吃日式叉燒！本地一間超人氣拉麵店，就主打勁量級的叉燒拉麵，不但份量足料，更特別設有火炙或慢煮叉燒，店內亦提供必試的限量豚骨濃湯，吸引不少人街坊食客，因此長期都大排長龍，有機會不妨一試！

人氣拉麵店勁量級叉燒拉麵！必試限量豚骨濃湯+火炙/慢煮叉燒拉麵

人氣拉麵店「麵屋丸京」早期獲得「香港拉麵關注組」熱捧，店舖長期現人龍，更有傳要排上一小時方可以入座品嚐，非常誇張。目前於深水埗、葵芳、荃灣、牛頭角及屯門擁有5間分店的「麵屋丸京」，主打招牌叉燒拉麵，售價$78起，份量超多之餘，其湯底及材料味道均獲網民一致好評！

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「麵屋丸京」由京都拉麵師傅主理，開店以來已經備受關注，其中最為人熟悉的是其勁量級的叉燒拉麵，整碗拉麵鋪滿片片叉燒，賣相吸引，相信是「食肉獸」至愛！店舖提供慢煮（「真．叉燒」）或火炙2款叉燒，前者是以慢煮的烹調方法製成，並以薄切形式擺放於湯麵上，口感軟滑；後者則帶有輕微煙燻味，配上各款配菜及拉麵，令人食慾大增。

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除了叉燒份量十足，店舖最出色的是其自家製的拉麵湯底，長期獲得網民盛讚，不少食客更加是為此而來，其中包括招牌豚骨濃湯、蟹蝦濃湯等，不過由於湯底限量供應，因此不時很快就售罄，大家有興趣不妨一試！

麵屋丸京 詳情

麵屋丸京葵芳店

地址：葵芳興芳路188號

營業時間：12:00 - 15:00，17:30 - 21:00



麵屋丸京牛頭角店

地址：觀塘宜安街9號地舖

營業時間：12:00 - 15:00，18:00 - 21:30



麵屋丸京荃灣店

地址：荃灣昌泰街 9號 地舖

營業時間：12:00 - 15:00，18:00 - 21:30



麵屋丸京深水埗店

地址：深水埗荔枝角道319號

營業時間：12:00 - 15:00，18:00 - 21:00



麵屋丸京屯門店

地址：屯門青菱徑6號富麗大廈地下D1號舖

營業時間：12:00 - 15:00，18:00 - 21:30



*逢星期二休息

