城巴新巴推75折夏季乘車優惠！逾200條路線 附行山路線/1日遊路線

城巴新巴宣布推出夏季交通優惠，由8月6日起每逢星期六及星期日，超過200條巴士路線將會提供75折乘車優惠，遊勻香港故宮文化博物館、西貢、石澳、赤柱等人氣本地景點，用優惠車費探索更多香港好去處！

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城巴新巴推75折夏季乘車優惠！超過200條路線 附行山路線/一日遊路線

城巴新巴宣布推出「巴士暢遊」夏季交通優惠！由8月6日至8月28日，每逢星期六及星期日有超過200條巴士路線，為全港學生提供75折乘車優惠。凡持有有效「學生身份」個人八達通的乘客及12歲以下兒童，即可享有乘車優惠（不包括通宵路線、城巴機場快線、新巴「人力車觀光巴士」H1及H2號線）。

（資料圖片）

巴士路線涵蓋多條出遊路線，由行山郊遊到室內好處都去到，包括行山路線及博物館等，如城巴973號線往來赤柱、淺水灣、西九文化區M+博物館及香港故宮文化博物館。

西九文化區/香港故宮文化博物館一日遊路線推介/詳情：

（林子敬 攝）

新巴9號線則可到訪最近翻新的二級歷史建築石澳巴士總站和石澳泳灘；新巴792M來往將軍澳站及西貢，到訪西貢海鮮街及萬宜水庫。

更多一日遊路線推介/詳情：

優惠日期：2022年8月6日至8月28日

查詢：2873 0818（城巴顧客服務專線）、2136 8888（新巴顧客服務專線）

*此優惠不適用於已享有政府「二元優惠計劃」的乘客

