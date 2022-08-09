香港蓮香集團飲食集團今日（9日）凌晨突發宣布，中環蓮香樓及荃灣蓮香棧因不敵疫情於星期一（8日）正式結束營業，而上環蓮香居將會繼續營運，為食客供應傳統港式點心。消息一出，不少網民感嘆傳統舊式茶樓又少一間，盼能夠有緣再會。

蓮香樓、蓮香棧突發宣布結業！近百年歷史 告別點心車+大水煲沖茶

香港蓮香集團飲食集團今日（9日）凌晨於官方Facebook宣布：「蓮香樓及蓮香棧於二零二二年八月八日正式結束營業。蓮香樓及蓮香棧均屬本集團之特許經營加盟商。上環蓮香居仍為各位提供傳統點心美食，歡迎蒞臨品茗。再次多謝大家多年以來對蓮香的支持。」

（圖片來源：香港蓮香集團飲食集團@Facebook）

蓮香樓擁有百年歷史，初期賣鬆糕酥餅，以蓮蓉夠香而聞名，故茶居門旁仍保留一角作為「蓮香老餅家」，讓食客重溫昔日美味。上樓歎點心必食招牌蓮蓉包，點心車一推出新鮮蒸包，立刻就會被搶空。另一特色是有「茶博士」用大水煲沖茶，而其他點心如豬膶燒賣、蛋黃千層糕、西洋菜牛肉球亦廣受食客推介。

（圖片來源：香港蓮香集團飲食集團@Facebook）

中環蓮香樓曾於2020年2月一度結束營業，後來一眾夥計及熟客不捨聚腳點消失，選擇接手茶樓，並易名為「蓮香茶室」在原址繼續經營。後來「蓮香茶室」因社會環境及受疫情打擊，經營出現困難，東主顏氏家族決定再次接手經營，再更名為「蓮香樓」。