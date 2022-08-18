擺脫美食荒漠！藍田街市小食街 必食生炸雞髀/石磨腸粉/邪惡熱狗

【藍田街市】領展旗下位於藍田的德田街市翻新完成後，新增營業至晚上11時的小食街！有齊馳名生炸雞髀、邪惡熱狗、喇沙海鮮摻摻、石磨腸粉、人氣茶飲等特色美食，街坊們又多個覓食地點，宵夜想掃街都沒有問題！

藍田街市新設小食街！生炸雞髀/石磨腸粉/喇沙海鮮摻摻/邪惡熱狗

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

藍田街市小食街【1】三多炸肶 —— 馳名生炸雞髀

大埔三多炸肶以生炸雞髀打響名堂，先後向港九各區進攻開分店，招牌生炸雞髀每隻都比大掌大，份量十足外脆內嫩，肉食獸必不可錯過！

藍田街市小食街【2】齊柏林 —— 特色熱狗

在港九新界都有分店的熱狗專門店齊柏林，主打特色口味的熱狗。早前推出的燒賣熱狗大受歡迎；洋蔥圈熱狗及日式和風熱狗同為人氣之選；嗜辣的朋友可選墨西哥勁辣雞堡，粒粒墨西哥辣椒香辣惹味又過癮！

藍田街市小食街【3】樂園魚蛋粉麵 —— 手打魚蛋/即炸墨魚卷

樂園魚蛋粉麵是一間具50年歷史的老字號，主打手打魚蛋、金牌牛三寶、墨魚丸等，全由香港自設工場每日新鮮製造。必試金牌牛三寶麵，牛腩、牛筋及金錢肚軟腍不膩；而招牌魚蛋魚味香濃，爽口彈牙。

藍田街市小食街【4】拉布拉腸 —— 即製石磨腸粉

拉布拉腸主打即叫即製的櫃桶腸粉，粉漿全部即場石磨，口感嫩滑。必試蟲草花腸粉、鮮蝦腸粉、櫻花蝦加蛋腸粉等，另還有主打養生的蟲草花湯底手工餃子。

（圖片來源：IG@bo_bo_chan_hk）

藍田街市小食街【5】手作功夫茶 —— 台式手搖茶飲

手作功夫茶近來成為大熱手搖茶飲店之一，招牌38奶霸及輕飲水果茶王都非常受歡迎。前者一杯有齊仙草、蒟蒻及珍珠，邊歎茶邊吃配料口感超豐富；後者則有大量西柚、熱情果、香橙等鮮果，酸甜解渴！

藍田街市小食街【6】馬拉小廚 —— 喇沙海鮮摻摻/香辣星馬菜

馬拉小廚主打特色星馬菜，自家製湯底及多款醬汁別具馬來西亞風味，必試喇沙海鮮摻摻、辣死你媽豬扒飯、胡椒豬肚雞米線等，款款都香濃惹味，非常過癮！

（圖片來源：德田街市）

領展德田街市

地址：九龍觀塘藍田碧雲道 223 號德田廣場地下

街市營業時間：07:00-19:30

小食街營業時間：07:00-23:00

