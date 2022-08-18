銅鑼灣近期新開一間英國特工主題餐廳，店舖裝潢參照電影《皇家特工》的西裝店，主打多款豬扒主題食品，最有趣是連，當中包括有招牌威士忌豬扒飯、手打豬柳漢堡及各款小食等！今次就由《好食玩飛》新系列「有咩好食」帶大家實試一下！

銅鑼灣英國特工主題餐廳！記者實試招牌威士忌豬扒飯+豬扒薯條

位於銅鑼灣糖街地舖，座落一間好像《皇家特工》（Kingsman）西裝店的小店，門口玻璃櫥櫃擺放著3件西裝，裝修非常精美且吸睛，不過如此華麗的店舖並非售賣服裝，而是一間主打不同的「特務」豬扒食品的主題外賣店「Pigsman」，《好食玩飛》記者今次就為大家實試店內3款豬扒主題食品！

（潘樂文攝）

Pigsman裝修融合了電影《皇家特工》和《007特務占士邦》特色，並以此致敬，店內陳列了槍具、長傘、皮具等特務造型必備的配件裝飾，其中櫥窗內更擺放了由辛康納利（Sean Connery）主演的占士邦，曾經使用過的手槍道具，極具收藏意義。

Pigsman為配合豬扒食品的主題，店內亦擺設了三隻可愛金豬，及一系列處理豬肉用的工具，不論你是否特工的電影迷，都可以在此打卡留念。

Pigsman除了裝修，連餐牌都非常花心思，餐廳將主打菜式命名為不同的特務身份，提供7款「特務」豬扒飯，其中就會試食Pigsman招牌威士忌BBQ豬扒飯，又稱「特務J」($63），以黑色的長方外賣盒作包裝，非常精美，豬扒平均鋪放在飯面上，並配有橙紅色的威士忌醬汁，每件豬扒2.5厘米厚，咬下去肉質厚實，帶有淡淡酒味，非常對味。

（潘樂文攝）

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另外Pigsman「豬榴彈」雙層手打豬柳芝士漢堡（$58）亦是餐廳人氣之選，漢堡夾有兩層豬柳扒，由人手打製而成，口感軟腍且不肥膩，外層麵包鬆軟，配上脆嫩牛油菜及爽口蕃茄，層次豐富，並吃到芝士及微微辣味，頗為滋味，不過由於份量不少容易「爆汁」，建議以外賣包紙食用。

至於Pigsman小食方面，今次就試食店舖自創的「金手指」豬扒薯條（$35），將豬柳炸成條狀，外皮甚薄，吃下去是外脆內軟，非常香口，而且可以配搭各款醬汁（每款加配$6），包括威士忌BBQ醬、梅子醬、黑松露山葵醬、香辣醬等，十分驚喜！

今次試食Pigsman最推介「金手指」豬扒薯條，小食而言份量十足之餘，味道以及口感都令人甚感驚喜，即使冷卻後食用味道仍然不錯；整體而言，Pigsman每款豬肉食品都是各具特色，有豬扒、豬柳、自家手打豬柳扒等，看得出其實甚花心思，除了上述試食的菜式外，店舖其更有豬扒多士、芝士蘋果豬扒飯等人氣餐品，不論食物質素或打卡都一流！

Pigsman 詳情

地址：銅鑼灣糖街31號Sugar +地下2號舖

營業時間：11:00 - 22:00

電話：6659 6661

