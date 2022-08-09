牛頭角餐廳爭議新品！記者實試爆荽雞子米線+椒鹽雞子炒飯

牛頭角餐廳最近推出每日限量的特別菜式——「爆荽黃酒雞子米線」及「椒鹽雞子炒飯」！爆荽黃酒雞子米線配上足料雞子配海量芫荽，椒鹽雞子炒飯再用酥炸方式烹調過，究竟哪款是入坑之選？今次就由《好食玩飛》新系列「有咩好食」帶大家實試一下！

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【有咩好食】金飯館推創新菜式 爆荽黃酒雞子米線+椒鹽雞子炒飯

經常聽到「芫荽愛好者」這個稱號，不知道又有沒有「雞子愛好者」？芫荽和雞子一向都是愛的人很愛吃、討厭的人很討厭，而當中雞子，似乎受眾就更少了。牛頭角人氣炒飯專門店金飯館，最近就推出了幾款每日限量的特別菜式——「爆荽黃酒雞子米線」及「椒鹽雞子炒飯」！

將芫荽加雞子組成一個極具挑戰性的組合，不知道結果是可以讓新手也輕鬆入坑，還是讓資深「芫荽/雞子愛好者」都要望洋興嘆呢？今日《好食玩飛》記者親身實試，挑戰一下這兩道菜！

（趙錦添攝）

爆荽黃酒雞子米線，一上場粒粒雞子排好隊出場，配上足足半碗多芫荽，已經相當震撼。米線上的雞子都有10粒以上，而芫荽份量亦相當多，絕對可以一口米線一口芫荽。

米線湯底為豬骨湯，上面只有雞子芫荽，看上去比較清寡，但入口豬骨湯甜甜的，散發著淡淡的黃酒味道，味道都頗為養生。而身為主角的雞子，的確非常有雞子的本色，咬下去甚至會爆汁，不過可能因為混合了黃酒和芫荽的味道，將雞子味道中和了幾分，不算太濃郁，但黃酒味道略嫌不足，如果可以再重味一點，相信會更香口。

（趙錦添攝）

之後到椒鹽雞子炒飯！椒鹽類的菜單雖多，但椒鹽炒飯都比較少見，一上枱已經聞到超香椒鹽味，表面堆椒鹽、辣椒等等，用料非常足，而飯底亦花了心思用蛋炒過，又加上調味夠味，每一口都非常香口。

（趙錦添攝）

把雞子酥炸後，其實已經認不出雞子模樣，反而跟炸豆腐有幾分相似，對於雞子外貌有心理關口的話，這一款就可以放心了！

酥炸雞子入口，表皮的椒鹽鹹香即刻充斥口腔，不過外皮不算脆身，咬開時有時難以咬開，這一點略微減分。而炸皮之內的雞子偏乾身，不似湯麵雞子會爆汁，反而和椒鹽豆腐質感相近，沒甚麼雞子的味道都沒有，若然不知道是雞子就放入口，可能都會未必發現這是雞子！

試完兩道菜之後，記者會比較偏好椒鹽雞子炒飯。雖然爆荽黃酒雞子米線較為原汁原味，又有芫荽加持，但對比較香口的椒鹽雞子炒飯，略覺得有些清淡；然而椒鹽雞子炒飯用料足，味道又相當惹味，再加上「椒鹽炒飯」及「酥炸雞子」兩種不常見又易入口的烹調方式，相對比較容易讓人入坑，如果炸皮可以鬆脆一些，相信就會更吸引。如果大家也想挑戰一下的話，可以留意以下餐廳詳情！



金飯館餐廳詳情

地址：牛頭角牛頭角道323號地下J號1舖

電話：6366 9538

營業時間：11:30am-22:00pm

