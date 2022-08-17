【尖沙咀美食】尖沙咀一間走80年代懷舊風的茶餐廳推出優惠！購買任何懷舊鐵板餐，即可享有第2份半價優惠，有齊港式鐵板餐必備美國肉眼、英式雜扒、魚柳等，附鮑魚絲素翅忌廉湯及飲品，非常抵食！

尖沙咀懷舊鐵板餐第2份半價！ 肉眼/雜扒/魚柳/鹹豬手+鮑魚素翅湯

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（圖片來源：深仔記茶餐廳）

位於尖沙咀的80年代懷舊風港式茶餐廳「深仔記茶餐廳」，是已有39年歷史的細蓉老字號「深仔記」的副線，最近推出3周年優惠，由8月20日起至9月30日，購買晚市懷舊鐵板餐，即可享第2份半價優惠！

是次懷舊鐵板餐優惠適用於共4款鐵板餐，包括鐵板美國肉眼牛扒（正價$88）、鐵板英式雜扒（正價$88）、鐵板香煎魚柳拼吉列蝦（正價$82）及鐵板德國咸豬手（正價$88）；每個鐵板餐附有金必多鮑魚絲素翅忌廉湯及熱飲，折後人均最平$61.5就可歎到，非常抵食！

（圖片來源：深仔記茶餐廳）

除了懷舊鐵板餐優惠，餐廳還有多款港式懷舊美食及特飲，包括鐵板黑椒牛肉炒烏冬配飲品（$48）、招牌鮮蝦雲吞麵（$40）、南乳豬手麵（$44）、招牌炒蛋三文治（$22）、冰室脆炸大雞脾（$33）、自選配料瑞士汁撈公仔麵配飲品（$56）、豆腐花鴛鴦紅荳冰（餐飲+$14）等，價值親民，款式懷舊具風情。

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深仔記茶餐廳懷舊鐵板餐優惠

日期：2022年8月20日-9月30日

時間：18:00-21:35

地點：深仔記茶餐廳



深仔記茶餐廳

地址：尖沙咀亞士厘道29-39號九龍中心大廈地舖

電話：9377 0072

營業時間：07:00-21:35

