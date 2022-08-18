WM酒店Staycation優惠53折起|包自助晚餐/套餐+房內迷你酒吧+早餐

WM酒店Staycation優惠53折起！優惠包自助晚餐或新開泰國餐廳晚餐、房內迷你酒吧及早餐，平日入住更可限量搶升級豪華露台客房，如果假日來個舒適度假之旅就要留意內文！

WM酒店Staycation優惠53折起！自助晚餐/套餐+迷你酒吧+早餐

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圖片來源：KKday

西貢WM酒店推出超抵Staycation快閃優惠，即日起至8月26日經KKday購買WM酒店Staycation優惠套票，最平$2,600起包一晚住宿，可享用客房內迷你吧，再包自助早餐、M Thai特色六道菜二人晚餐/Cafe@WM 晚餐/週末海鮮自助晚餐，視乎套票及入住時間而定，平日入住可以限量搶升級至豪華露台客房，對WM酒店Staycation優惠有興趣就要留意喇！

圖片來源：KKday

當中WM酒店最近新開的泰國餐廳—M Thai，所提供的六道菜二人晚餐是餐廳首次推出的餐單，菜單包括泰式小食拼盤、香烤原隻龍蝦、火焰椰子雪糕等等，另送香檳或M Thai 特飲兩杯，可以一試。

如果在WM酒店Staycation優惠選擇平日入住，亦可揀選Cafe@WM 雙人精選晚餐，假日入住就可以享受到雙人週末海鮮自助晚餐，自助晚餐包即開生蠔、松葉蟹腳、法國麵包蟹及波士頓龍蝦任食，海鮮控必試！

WM酒店Staycation優惠套票詳情

WM酒店Staycation優惠開搶日期：即日起至8月23日23:59

搶購網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/129773

