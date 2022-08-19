【荃灣好去處】全港最大室內歷險攀爬樂園登陸荃灣！樂園佔地達30,000呎，分為6大主題區，可以一次過體驗空中繩網、攀石、洞穴歷險等，還有Party Room及餐飲區等設施，一條龍玩到盡！新張期間人均$258起即可玩近3小時，日後又多個荃灣好去處了！

全港最大歷險攀爬樂園登陸荃灣！30,000呎+6大主題區/抱石/繩網陣

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（圖片來源：Triangle Plus）

假日想去做運動，不用再怕夏日炎炎易中暑了！全港最大室內歷險攀爬樂園「Triangle Plus」正式登陸荃灣，佔地多達30,000呎，空間感十足，最適合假日去放電做運動！樂園場內分為6大主題玩樂區，更設有Party Room、餐飲區、貴賓室等設備，無論是攀石老手、一家大小還是拍拖都可以玩得盡興！

6大主題玩樂區 刺激空中繩網陣/盜墓者洞穴

Triangle Plus面積達30,000呎，為現時全港最大的室內歷險攀爬樂園，場內大部份設施都適合4歲或以上小朋友參加，亦會有專業教練長期駐守從旁協助，新手都可以無負擔玩樂。

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樂園分為6大主題玩樂區，包括抱石運動體驗「抱石牆區」、刺激感十足，設有多條空中步道的「繩網樂園區」、設有不同形狀岩石的「趣味攀岩牆」等；「忍者樂園區」有多個高難道挑戰，可以一嚐當忍者飛簷走壁的快感；「洞穴探險區」復古神秘，大家可在內如盜墓者一樣通關各式遊戲挑戰；「雲朵攀登及冒險小屋」則為小朋友而設，可安全初嘗攀爬的樂趣。

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人均$258起玩近3小時！可包場/Party Room

Triangle Plus亦設有3間Party Room、餐飲區、貴賓室、儲物櫃及更衣室設備等，人均$258起，即可玩盡樂園所有主題區及使用多元設備。想和三五知己開Party，或包場享受樂園活動，亦可購買不同門票套餐，玩足一整天也沒有問題。

不過大家要注意，基於安全考量，8歲以下小童入場均需由一位監護人陪同，而每位監護人最多可帶同兩位8歲以下小童入場。

Triangle Plus 詳情

地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖

電話：2117 8606／2117 3802

營業時間：11:00-20:00



Triangle Plus 門票資訊

樂園門票（每節2小時45分鐘）：$258起

攀岩場全日票價：$248起

Party Room租用：$2980起

包場：$59,800起



*8歲以下小童入場需由1位監護人陪同，監護人需支持優惠票價，優惠票價為$130起。

