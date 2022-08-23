玉桂狗粉絲注意！超人氣的 Sanrio 卡通人物 Cinnamoroll 玉桂狗今年踏入 20週年！會場特別推出超過30款獨家限定商品，包括有文具、雨傘、收納盒、餐具等等，另設部即時照片打印機，讓玉桂狗粉絲們擁有限定相框作留念！即睇全新限定精品發售詳情、時間及詳情。

尖沙咀玉桂狗20週年Pop Up店！逾30款限定商品 文具/雨傘/餐具

Sanrio 卡通人物 Cinnamoroll 玉桂狗由 8月10日起至9月30日期間，會在位於尖沙咀玩具反斗城內的 Sanrio Gift Gate分店舉行期間限定店，整超夢幻唯美夢幻粉藍色佈置，玉桂狗粉絲們今次一定不能錯過！商品系列包括有週年紀念系列、新品系列、個人用品系列、家品系列以及精選優惠商品。

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玉桂狗週年限定精品【1】週年紀念系列

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玉桂狗週年限定精品【2】新品系列

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玉桂狗週年限定精品【3】個人用品系列

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玉桂狗週年限定精品【4】家品系列

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玉桂狗週年限定精品【5】精選優惠商品

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會場設有即時照片限定相框

除了以上一系列精美商品，限定店更設置一部即時照片打印機，讓粉絲們可以用玉桂狗限定相框拍照，並打印出來作留念 ！

粉絲們只需購物滿$399，（會員只需消費滿$299）就可以即時獲贈玉桂狗限定相框照片一張。只要掃瞄相片兌換券的 QR Code，就可於照片打印機選取喜愛的玉桂狗限定相框！還可以把自己的照片打印在印有相框，非常值得留為紀念啊！

玉桂狗20週年Pop Up店會場地址、發售詳情及時間：

日期： 2022 年8月10日至 9月30日

地址：九龍尖沙咀海運大廈25號地庫玩具反斗城Sanrio Gift Gate 分店

營業時間：星期一至五上午11時30分 至下午 9 時；星期六、日上午11時至下午 9 時

