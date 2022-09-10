推介西貢四大獨木舟熱門路線　附租艇地點、出海裝備清單

疫情啟發了不少香港人探索本地戶外運動好去處，可知道除了遠足露營，香港其實有不少地方適合浮潛、划舟、公開水域游泳等。



無論你是新手或是進階運動員，以下4個精選水上活動熱點，都總有一個適合你！

香港獨木舟熱點推介1：西貢橋咀島

橋咀島是世界地質公園景點之一，水質清澈可看到不少珊瑚及魚，而且島上設施齊備，有泳灘、更衣室、淋浴設備、洗手間、公眾燒烤爐等，吸引很多遊人前往暢泳及進行浮潛等水上活動，島上之連咀沙洲更讓很多遊客慕名而來。

按圖看清橋咀島風光！👇👇👇

基於以上優勢，橋咀島亦是獨木舟及直立板運動最熱門路線之一。橋咀島東面有滘西洲為屏障，風浪不大加上中途有多個停靠點（如羊洲、枕頭洲、白沙洲等）可作休息，來回約5至6公里，非常適合新手前往。島上更有小食亭作補給，及設有街渡往返西貢市中心，方便安排行程及緊急撤退。而經驗較豐富之划舟者，就可前往南端的三個海蝕洞，「象鼻洞」、「倒吊蠟燭」和「達摩洞」，但這一段因鄰近航道而且沒有屏障，風浪相對較大，只適合有經驗人士。

如欲前往，除了自備艇隻，亦可於西貢碼頭步行約10分鐘前往沙下灣，於私人水上活動中心租艇前往。切記！橋咀島為世界地質公園景點之一，海陸均受保護，不可破壞或帶走島上任何岩石或海底珊瑚。

香港獨木舟熱點推介2：西貢綠蛋島

綠蛋島又名爛排，位於清水灣大嶺峒東面海域的一些石礁排，遠觀極像一隻綠色蛋黃的煎蛋，故名「綠蛋島」，以往屬於高級遠足路線。綠蛋島一帶水清沙幼，加上近年網上資訊發達，小島於去年突然冒起，吸引不少遊人從水路前往，進行不同的水上運動，成為近年另一熱門獨木舟路線。

最多人選擇於相思灣或龍蝦灣一帶划舟前往，除了自備艇隻，附近亦有私人水上活動中心出租獨木舟或直立板，於清水灣沿岸向東至東南方向前進，來回約3至4公里，途中沒有任何補給，需要預先準備食糧。經驗較豐富的划舟者，則可選擇附近有吊鐘洞等天然海蝕洞作進階獨木舟路線，但離開岸邊風浪會較大，不建議新手前往。

按圖看清綠蛋島風光！👇👇👇

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香港獨木舟熱點推介3：西貢鹽田梓

鹽田梓在300年前是一個客家族群的大型曬盬場，現今經修復重建後，成為一個聯合國教科文組織遺產保護的區域。除了充滿客家風情之外，鹽田梓還有一個百多年歷史的聖若瑟天主教堂，是全港最妥善保育的鄉村特色教堂。島上也有不同特色的餐廳，可以選擇在碼頭旁的西式小廚進餐或預早預訂火窯烤雞，亦有客家茶粿及即食面等食物出售。

前往鹽田梓可從不同地方出發，一般在大網仔或沙下開始，分別划2至4公里路程。如欲於大網仔出發，需自備艇隻或預早附近於水上活動中心租賃，附近沒有私人經營之活動中心，或於西貢碼頭步行約10分鐘前往沙下灣租賃。

按圖看鹽田梓特色景點、風光！👇👇👇

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香港獨木舟熱點推介4：西貢海下灣

海下灣海岸公園是在香港建立的首批海岸公園之一，生態價值相當高，除了有多種不同的生物及珊瑚，還可看到數米深的海底面貌，水清沙幼令水上運動愛好者著迷，更可近距離觀看海參、海膽、海星等海洋生物。

由於海下灣地勢上受遮蔽，大部分時間都風平浪靜，非常適合新手甚至零經驗人士划舟。海下灣可以乘坐小巴前往，入村後於士多租賃水上活動用具，於內灣範圍欣賞生物及進行活動，中午可回岸邊士多補給。經驗較豐富之划舟者，可離開內灣前往鬼手岩或塔門等繼續較長途旅程，但離開內灣後海浪大而且中途沒有任何停靠點，需要很大的體力消耗及划舟技巧，新手客易迷路，切勿嘗試。最後大家切記，千萬別隨意拿走海岸的任何生物或貝殼作留念，即使是已死去的也不能。用眼睛觀察，利用拍照記下有趣的動植物形態 。

按圖看清海下灣風光！👇👇👇

選擇好你的獨木舟路線後，裝備亦是非常重要的一環，以下會介紹不同路程的建議裝備。

獨木舟基本衣著裝備

- 救生衣／助浮衣

- 防曬衣物

- 包跟包趾鞋

- 水

- 帽

- 手套

- 太陽眼鏡及眼鏡繩

- 防曬乳

- 防水袋

- 手機防水套



獨木舟旅程裝備

當你計劃一個相對長途的獨木舟旅程，你需要準備的裝備便更多！

- 防水哨子

- 防浪裙

- 拖繩

- 急救包

- 頭燈連後備電池

- 抽水泵/海棉

- 緊急食糧

- 維修工具

- 身份證

- 少量現金



半天的水上活動之旅，需要做足資料搜集和準備功夫，才能帶來安全和充實的運動體驗。同時也趁機會認識香港的獨特自然面貌！

【本文獲「DECATHLON香港」授權轉載。】