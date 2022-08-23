尖沙咀一間地中海餐廳最近推出限定優惠，人均$259起就可以歎到魚子醬下午茶，包括魚子醬、伊比利亞火腿拼盤、酥炸蟹鉗、栗子蓉黑松露芝士蛋糕等9款鹹甜點，更會附贈2杯飲品。餐廳環境優雅，設有LED巨幕，好適合約會打卡，想去的朋友要留意喇！

尖沙咀餐廳限時優惠79折！人均$259起歎魚子醬下午茶/5道菜午餐

位於尖沙咀的「G Room Bar & Lounge」餐廳最近與KKday推出限定優惠，由即日起至9月30日，可以優惠價$518（原價$656）預訂G Room 2人下午茶套餐，人均$259就可以歎到魚子醬下午茶套餐；而G Room 2人精緻五道菜午餐折後$468，低至人均$234（原價$590），非常吸引啊！

（圖片來源：G Room Bar & Lounge）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

魚子醬下午茶套餐包括2款頭盤，有魚子醬以及伊比利亞火腿拼盤；鹹點則有炸迷你池魚配酥炸蟹鉗、西班牙炸蝦多士伴秘制迷你雞鎚、炸牛油果配蟹肉、炸鮮蠔及燒魷魚。甜品方面，則有檸檬芝士蛋糕、栗子蓉黑松露芝士蛋糕、檸檬果醬蛋糕、網紋蜜瓜奶油蛋糕及奶油酥（任選四款）。

精緻五道菜午餐則有頭盤小吃、湯或沙律、小吃、主菜、甜品各1款，另附贈兩杯飲品。

（圖片來源：G Room Bar & Lounge）

環境方面，「G Room Bar & Lounge」是一間以地中海小食酒吧及酒廊形式為概念的新派餐廳，店內裝潢十分優雅，牆壁覆蓋巨型LED屏幕，會隨著音樂不斷變換場景，再配合現場音樂演奏，環境十分浪漫優雅，是個適合約會及聚餐的好去處！

有興趣的朋友可以留意KKday優惠專頁（https://www.kkday.com/zh-hk/product/123613?cid=10103）。

優惠詳情

優惠日期：由即日起至9月30日

下午茶適用日期：星期一至星期四15:00-17:00（公眾假期及公眾假期前夕除外）

五道菜午餐適用日期：星期一至星期四11:30-14:00（公眾假期及公眾假期前夕除外）

*參與者必須為KLUB 11會員



尖沙咀美食｜G Room Bar & Lounge

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 5樓504號舖

電話：2332 6662

營業時間：星期一至日中午11時30分至晚上12時

