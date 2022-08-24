IKEA鯊鯊紓壓球香港分店登場！可搓圓㩒扁極可愛　滿足條件免費送

撰文：草莓泡芙
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IKEA鯊鯊粉絲注意！IKEA新品鯊魚造型紓壓球8月於全線分店登場，只要滿足條件即免費送！鯊魚造型紓壓球樣子搞鬼趣怪，更可隨意搓圓㩒扁，各位IKEA鯊鯊粉絲必入手，即睇換領詳情啦！

IKEA鯊鯊紓壓球香港分店登場！可搓圓㩒扁極可愛　滿足條件免費送

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（圖片來源：IKEA）

IKEA新品鯊魚造型紓壓球可愛登埸，由即日8月25日起至9月7日，於全線港澳IKEA分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心，單一帳單消費滿港幣$300，即可憑即日購物收據，免費獲贈IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」1件，數量有限，送完即止！

IKEA全新紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」，以IKEA人氣吉祥物BLÅHAJ鯊魚為造型，圓滾滾的身體配上水汪汪的眼睛，份外精靈可愛！而「IKEA 減壓鯊鯊」不但可以放在家中或辦公室內作擺設，更可隨意搓圓㩒扁，以趣怪姿態為大家減減壓，各位IKEA鯊鯊的粉絲怎可錯過！

IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」詳情
日期：2022年8月25日至9月7日
地點：全線IKEA港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心

*需以即日單一消費滿港幣$300之帳單換領。
*每位顧客及每張收據每天只限獲贈一份禮物。
*數量有限，送完即止。

1. IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」免費送活動將於何時開始？

 IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」免費送活動日期為2022年8月25日至9月7日，詳情可參閱內文。

2. IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」免費送活動需滿足甚麼條件？

 IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」免費送活動需以即日單一消費滿港幣$300之帳單換領，詳情可參閱內文。 

3. IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」免費送活動地點為？

 IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」免費送活動地點為全線IKEA港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心，詳情可參閱內文。 

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