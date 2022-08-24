IKEA鯊鯊粉絲注意！IKEA新品鯊魚造型紓壓球8月於全線分店登場，只要滿足條件即免費送！鯊魚造型紓壓球樣子搞鬼趣怪，更可隨意搓圓㩒扁，各位IKEA鯊鯊粉絲必入手，即睇換領詳情啦！

IKEA鯊鯊紓壓球香港分店登場！可搓圓㩒扁極可愛 滿足條件免費送

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：IKEA）

IKEA新品鯊魚造型紓壓球可愛登埸，由即日8月25日起至9月7日，於全線港澳IKEA分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心，單一帳單消費滿港幣$300，即可憑即日購物收據，免費獲贈IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」1件，數量有限，送完即止！

IKEA全新紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」，以IKEA人氣吉祥物BLÅHAJ鯊魚為造型，圓滾滾的身體配上水汪汪的眼睛，份外精靈可愛！而「IKEA 減壓鯊鯊」不但可以放在家中或辦公室內作擺設，更可隨意搓圓㩒扁，以趣怪姿態為大家減減壓，各位IKEA鯊鯊的粉絲怎可錯過！

IKEA鯊魚造型紓壓球「IKEA 減壓鯊鯊」詳情

日期：2022年8月25日至9月7日

地點：全線IKEA港澳分店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心



*需以即日單一消費滿港幣$300之帳單換領。

*每位顧客及每張收據每天只限獲贈一份禮物。

*數量有限，送完即止。

