旺角人氣Cafe推出黑糖麻糬主題下午茶！現經指定旅遊平台訂購，即可享用65折優惠，人均$109起就歎到香煎黑松露帶子、黑糖麻薯配巴馬火腿法包、海鹽黑糖麻薯蛋糕等多款精選鹹甜點，更配有麻糬特飲及升級優惠，非常抵食，煙韌控怎可錯過！

旺角黑糖麻糬下午茶限時65折 人均$109歎黑松露帶子+麻糬蛋糕特飲

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（圖片來源：Aftereightys）

旺角人氣Cafe「八〇 After Eightys」，推出以黑糖及麻糬為主題的雙人下午茶，由即日起至9月30日，經旅遊平台Klook訂購，即可享有65折優惠，以人均$109起優惠價歎到多款黑糖麻糬精選鹹甜（原價$338/2位）。

（圖片來源：Aftereightys）

黑糖麻糬主題下午茶共設有9款精選鹹甜點，以黑糖及麻糬入饌，包括香煎黑松露帶子、芝士菠菜煙三文魚撻、黑糖麻薯配巴馬火腿法包、芝士蛋糕、朱古力布朗尼、海鹽黑糖麻薯蛋糕、小南瓜撻、小泡芙及黑糖麻薯雪糕窩夫。

下午茶附有海鹽奶蓋黑糖麻薯綠茶，及海鹽奶蓋黑糖麻薯咖啡各1杯，想吃得更豐盛的朋友，亦可以可以優惠價$38加配黑糖麻薯龍蝦沙律牛角包，或黑糖麻薯明太子牛角包1個，份量十足。

有興趣的朋友，可於Klook預訂，並在自選日子下午2時半至5時半內，於Cafe兌換下午茶。

八〇 After Eightys「黑糖麻糬主題雙人下午茶」

預訂日期：即日起至9月30日

預訂網站：https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/73319-after-eightys-hong-kong-236213

換領日期：即日起至9月30日（逢星期一至五下午2時半至5時半）

換領地點：八〇 After Eightys

價錢：$218/2位（原價$338/2位）



*只適用於堂食

*另設加一服務費

*需在至少1天前致電Cafe預訂



八〇 After Eightys

地址：旺角豉油街27號地舖

電話：6292 5043

營業時間：（星期一至六）12:00-22:00（星期日及公眾假日）11:30-22:00

