淘寶｜港男淘木製傢俬惹蝨　滅蟲1招自食惡果網民：咁做係極錯！

相信不少人都試過從內地網購傢俬到港！最近就有一名男子從淘寶購入木製傢俬，豈料傢俬藏有木蝨，事主見狀後嘗試放滅蝨彈處理，反而令惹來更嚴重的蝨患，慘被叮咬。有網民表示，放滅蝨彈絕對是極大錯誤，並分享各種滅蝨方法！



港男淘木製傢俬惹蝨！放滅蝨彈效果更衰

屋企若想更換或入手新傢俬，基於預算有限，不少港人或會上淘寶買傢俬，雖然方便又快捷，但其實蟄伏不少昆蟲或木蝨入屋危機！

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有一名男子於Facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖分享，稱自己上個月（7月尾）在淘寶買入數件木製傢俬，惟到貨後發現其中一件傢俬藏有「木蝨BB」，慘被叮咬後，隨即就將其丟棄，並放「煙霧蛋」滅蝨，豈料蝨患更加嚴重，形容「點知第二日咬得仲勁」。

事主表示：「同日即買DE粉（成份為矽藻土的專業級滅蟲用品）全屋灑，噴左天鹽清水」，直到第6日終沒有再被蝨蟲叮咬。不過事主稱，由於全屋都仍未尋找到蝨蟲的屍體蹤跡，感到非常擔心，形容「被嚇到連上床都怕」，指「我仲未見到佢地條屍，總覺得佢地未死」，因此發文詢問各大網友滅蝨心得，並向網民求救「我仲要做啲咩？」。

對於事主「引蝨入屋」的情況，引來不少網民熱議。有網民表示「如果真係木蚤，放煙霧蛋係極大錯誤。殺唔死之餘，仲走到成屋都係」，建議事主暫時購買熱風槍「吹下」；有網民建議「用千赤士（Chinchex滅床蝨粉／滅蟲劑）斷到尾」。

有人則建議用手提蒸氣熨斗近距離噴窗簾、床褥、床架及其他可疑地方，其他衣物清洗後則用高温乾衣機烘焗，強調「要做多幾次殺盡免後患」。此外，有曾經成功滅蚤的網民分享，指自己當時以DE粉及熱風槍，大概持續2至3個月後才能確定蝨蟲完全消滅。不過網購木製傢俬始終存在風險，大家購買前都要留意清楚！