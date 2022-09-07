【Sukiya淘大店】日本過江龍牛丼飯專門店Sukiya進駐九龍灣淘大開設新分店，牛丼最平$25，在附近的打工仔和街坊們，日後不需再出旺角，或轉車到將軍澳，都可以食到Sukiya日本牛丼飯了！

Sukiya九龍灣淘大店將開幕！新分店已圍板、$25就食到個牛丼飯

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（圖片來源：Sukiya，示意圖）

日本過江龍牛丼飯專門店「Sukiya（すき家）」，自登港以來人氣超旺，間間分店都長期出現人龍，早前將軍澳店開幕更引來大量網民直呼：「終於唔使出旺角排喇！」迴響不斷！

（圖片來源：Sukiya，將軍澳店）

將軍澳店開幕詳情可按以下連結了解：

而最近，有網民在網上爆料，指在九龍灣淘大商場看到Sukiya圍板，圍板清晰寫上「即將開幕」字眼，相信不久後，Sukiya官方亦會公布Sukiya淘大店的開幕消息，附近的打工仔和街坊有口福了！

（圖片來源：Sukiya，示意圖）

食物及餐牌方面，Sukiya雖未有公布新分店的餐牌詳情，不過Sukiya現時各分店的餐牌統一，供應的食物款式及價錢劃一，可以推測Sukiya淘大店情況應該大致相同。這也意味著很大機會，在Sukiya淘大店同樣只需$25起就可以食到日本牛丼飯了！

Sukiya淘大店

地址：九龍灣淘大商場3期

開幕日期：特公布

