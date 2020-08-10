日本票選Sukiya丼飯Top10　第1位香港新登場　香蔥溫泉蛋排第二

日本牛丼連鎖店Sukiya（すき家、食其家）上年來港開店，旺角店外更出現長長人龍，最近Sukiya黃埔第二分店開幕，想食牛丼又多個地方去喇！Sukiya牛丼款式多又平價，難怪受港人歡迎！日本網站公佈Sukiya網民人氣丼飯排名，即睇網民票選邊款最正！

上年Sukiya旺角店開幕時店外排滿人！（資料圖片）

日本網站「みんなのランキング」早前開放投票，讓日本網友票選SUKIYA（すき家）的人氣丼飯排名。排名中有部分香港店都有得賣，不過部分就只有日本店先有得食，依家無得飛日本都可以bookmark定之後去食！頭三位丼飯香港都有得食！按下圖即睇Top10丼飯😍😍

+ 7 + 6 + 5

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤩🤩🤩 同場加映：即食麵｜出前一丁、營多以外 網民推介16款儲糧必備好味即食麵 🤩🤩🤩

近日疫情仍然嚴峻，港人紛紛留在家中避疫，自己煮飯又想煮簡單啲？不如煮個即食麵醫肚啦！早前網民推介各款好味即食麵，包括韓國即食麵、東南亞、台灣即食麵等，辛辣麵、營多、出前一叮等罕有無上榜！仲有兩款網民激推麵類，見到就要入貨😋😋

+ 6 + 5 + 4

想知仲有邊款即食麵上榜，立即點擊內文👉👉即食麵｜出前一丁、營多以外 網民推介16款儲糧必備好味即食麵