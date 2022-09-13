【生蠔優惠】生蠔迷要留意，連鎖生蠔餐廳蠔站推出3大優惠，由即日起，全線9間分店即開生蠔只需$10就可以食到！另設堂食及指定菜式優惠，低至半價即可邊歎生蠔，邊歎特色美食和特飲！即了解優惠詳情去食生蠔啦！

蠔站全線9間分店$10歎即開生蠔！堂食及指定菜式仲有低至半價優惠

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（圖片來源：蠔站）

連鎖生蠔西餐廳「蠔站」，由即日起推出3重超抵優惠，包括只需$10即可歎即可生蠔、堂食及指定菜式更有低至半價優惠，各位生蠔迷不容錯過！

蠔站優惠【1】即開生蠔$10/隻

由即日起，於蠔站全線9間分店堂食，都可以優惠價$10/隻購買即開生蠔。同時，逢星期二及三另有8國生蠔餐供應，可以一次過試到來自8個國家出產的生蠔。

（圖片來源：蠔站）

蠔站優惠【2】堂食68折

由即日起至9月30日，於蠔站香港仔分店堂食，購買正價食品及飲品，即可享有68折優惠，全日任何時段都適用。

（圖片來源：蠔站）

蠔站優惠【3】德國鹹豬手半價

由即日起至9月29日，逢星期一至四晚上6時後，於蠔站將軍澳分店堂食，即可以半價購買德國鹹豬手（原價$288），折後價為$144。

（圖片來源：蠔站）

蠔站即開生蠔優惠

日期：即日起至另行通知

地點：全線蠔站分店



*分店地址可於官方Facebook查看。



蠔站堂食68折優惠

日期：即日起至9月30日

地點：香港仔分店



蠔站即開生蠔優惠

日期：即日起至9月29日

地點：將軍澳分店

