IKEA鯊鯊粉絲注意！IKEA全新鯊魚造型毛公仔鎖匙扣，於即日起登陸尖沙咀IKEA，只要符合條件即免費贈送！鯊魚造型毛公仔鎖匙扣樣子可愛又搞鬼，掛在袋上或鎖匙上超搶眼，各位IKEA鯊鯊粉絲必入手，即睇換領詳情啦！

鯊鯊新精品！IKEA鯊鯊毛公仔鎖匙扣登場 買滿指定金額限量免費送

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（圖片來源：IKEA）

IKEA全新鯊魚造型毛公仔鎖匙扣可愛登場！由即日起，只要到IKEA尖沙咀分店，單一帳單消費滿港幣$2,000，即可憑即日購物收據，免費獲贈IKEA全新鯊魚造型毛公仔鎖匙扣1件，數量只有限量150件，送完即止！

（IKEA Instagram截圖）

IKEA全新鯊魚造型毛公仔鎖匙扣，以IKEA人氣吉祥物BLÅHAJ鯊魚為造型，毛絨質量手感極佳，配上實用圓形鎖匙扣，可以輕鬆帶著IKEA鯊鯊外出，各位鯊鯊粉絲要把握機會入手了！

而早前引起搶購潮的「IKEA 減壓鯊鯊」已經換領完畢，想將全新的IKEA鯊鯊毛公仔鎖匙帶回家中，各位鯊鯊粉絲今次要把握機會了！

IKEA全新鯊魚造型毛公仔鎖匙扣

日期：即日起至送完即止

地點：IKEA尖沙咀分店



*需以即日單一消費滿港幣$2,000之帳單換領。

*每位顧客及每張收據每天只限獲贈一份禮物。

*數量只限150隻，送完即止。

