【試堂】記者3小時速成帆船！　附帆船技巧+綠蛋島打卡攻略

【試堂】帆船這項運動聽起來像是專業運動員的玩意，但其實很多水上活動愛好者都略懂一二！但如果對於完全沒有學過帆船的普通人，到底操控起來有多難，技巧有哪些？一向喜歡新事物的記者，這次來到香港帆船運動總會，嘗試3小時速成帆船。結果究竟如何，即刻去片啦！



麥超億攝

帆船基本組成部分

帆船主要分為6個部分——舵、帆繩、船身、橫桿、定水板、桅杆和帆。每一個部分當然都有它獨特的作用，比如說舵用來控制船的方向，帆繩控制帆等！雖然經過教練非常詳細的講解，但出海實戰始終需要經驗累積，風向也會不定期轉變，我們就要做出相應對策！而由於記者完全沒有經過訓練，因此就被橫桿不停打中頭，好在學習期間一直有戴頭盔，才不至於受傷！

綠蛋島浮潛+打卡

經過幾小時在海上面不停航行，記者終於來到這次的目的地——綠蛋島！綠蛋島早以水清景靚，成為廣為人知的打卡聖地！就連平日也吸引不少水上活動愛好者，以及行山人士前來一睹勝景。記者學習帆船當天，綠蛋島海水清澈見底，如果有戴潛水用眼鏡，更加可以浮潛看看海底世界，相當寫意！

香港帆船運動總會（Hong Kong Sailing Federation）

地址：西貢清水灣坑口永隆路近小棕林沙灘



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