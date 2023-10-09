10月自助餐優惠｜任食生蠔和牛/山頂套票玩轉萬聖節11推介44折起

餐廳或酒店不時都會推出優惠，想慰勞一下自己何須等待大時大節？記者整合了11個酒店自助餐、下午茶及餐廳優惠，部分餐廳不僅有得食，更有得玩。立即看看以下餐廳介紹！



10月餐廳優惠介紹【1】山頂雍雅山房2人晚餐+Go Museum恐懼樂園

踏入10月，天氣開始轉涼，是時候上山頂一邊欣賞維港的夜景吹吹風，一邊嘆美食。一向主打香港傳統懷舊美食的山頂雍雅山房今次推出紅燒乳鴿套餐精選晚餐，客人可以品嚐到秘製紅燒炸乳鴿，另外亦有煎釀山水豆腐、鳳梨酸甜咕嚕肉、瑤柱蛋白炒飯等美食。餘慶節目，還可參觀山頂GO Museum的最新萬聖節主題展覽，充滿獨特恐懼氛圍和裝置，讓你沉浸在一個全新的鬼魅世界中，喜歡冒險的人不容錯過。購買山頂GO Museum Fear Paradise恐懼樂園及雍雅山房晚餐萬聖節2人套票更可以獨家優惠價67折入手！按此購買

【獨家優惠】山頂GO Museum Fear Paradise 恐懼樂園+山頂雍雅山房晚餐萬聖節2人套票 （再額外送餐飲優惠）

價錢：$724（原價$1072，67折）

山頂雍雅山房懷舊紅燒乳鴿套餐精選晚餐

價錢：2人餐$496（原價$596，83折）

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10月餐廳優惠介紹【2】Courtyard MOMO Cafe檳城美饌．生蠔自助海鮮午餐/晚餐

生蠔區永遠是自助餐最受歡迎的項目，不過食物多元化才是最吸引之處。香港萬怡酒店Courtyard MOMO Café以檳城美饌為主題，主打一系列檳城和東南亞的菜色，冷盤有雪場蟹腳、愛爾蘭黃金螺，自助午餐亦有即開生蠔，周末時更有阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、鯛魚及北寄貝，甚至還有中式點心等。主菜部分就有檳城蠔煎和濃郁鮮味的蝦麵、馬來海南雞及羊樂串串等，絕對令人回味無窮！按此購買

香港萬怡酒店Courtyard MOMO Café

價錢：成人$201起（65折）｜小童$141起（65折）

地址：西營盤干諾道西167號

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10月餐廳優惠介紹【3】六國酒店「臻品饕宴‧自助晚餐」

海鮮自助餐不適合你？中西fusion自助餐你又覺得如何？灣仔六國酒店推出【臻品饕宴‧自助晚餐 - 鴨肝．花膠．佛跳牆】，大廚以高級食材製作出多款美饌，除了鴨肝多士、花膠、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身、即場手握壽司之外，更製作出佛跳牆，熱葷方面就有美國特級有骨肉眼、慢煮紅酒牛頰肉、肉眼牛扒等，最後再品嚐即製香脆窩夫配上Häagen-Dazs雪糕作為完結，一定可以滿足嘴饞的你！於星期一至五，4人同行更有買三送一優惠，快約齊朋友一起去嘆吧！按此購買

六國酒店【臻品饕宴‧自助晚餐】

【獨家買3送1優惠】

價錢：成人$449起（原價$717加一服務費，61折）｜小童$383（原價$$638加一服務費，66折）

地址：灣仔告士打道72號一樓

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10月餐廳優惠介紹【4】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR下午茶

入秋後天氣仍有點悶熱，珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR的「菠蘿夏日」主題下午茶也許可以為你掃走納悶，增添一點涼意，下午茶包括10款甜鹹點，如菠蘿椰子忌廉迷你甜筒、菠蘿意式奶凍、菠蘿鴨肝慕絲多士等，款款顏色鮮豔而且味道清新，絕對適合閨密慢慢chill住食！酒店另外亦推出「閃亮摩天輪」下午茶，用全新摩天輪盛載不同美食，包括煙三文魚卷配三文魚籽和吉列炸蠔。另外酒店更推出快閃優惠，於10月每逢星期一至五，下午茶將以優惠價$245發售，折扣低至44折，每日限量5套。

尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR下午茶

地址：尖沙咀漆咸道南117號

「菠蘿夏日」主題下午茶

價錢：兩位用$245（原價$520加一服務費，43折）

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「閃亮摩天輪」下午茶

價錢：兩位用$245（原價$564加一服務費，44折）

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10月餐廳優惠介紹【5】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR「彩虹鮮果薈」五道菜晚餐

同樣是UPTOP BISTRO & BAR，不過餐廳推出「彩虹鮮果薈」五道菜晚餐，以彩虹7色為主題，融入了多款時令的夏日水果，味道清新可口。頭盤以西瓜黑水欖帶子沙律配黑醋汁開始，加上木瓜雪耳鮑魚湯或橙甘荀蜆肉湯增加食欲之後，主菜就有多款肉食包括烤鴨腿配鴨肝伴車厘子汁等，客人更可以升至紐西蘭羊扒配、焗龍蝦尾配海鱸魚或美國頂級肉眼扒等，最後以甜品作結，喜歡享受美食的你一定不可錯過！按此購買

尖沙咀珀薈酒店｜UPTOP BISTRO & BAR「彩虹鮮果薈」五道菜晚餐

價錢：$263（原價$482，55折）

地址：尖沙咀漆咸道南117號

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10月餐廳優惠介紹【6】香港滿屋日本料理2小時任食放題

放工後想約三五知己食放題聚會，記者推介到滿屋嘆2小時日本放題，餐廳不止提供大量日本新鮮刺身美食，亦有不少熟食，包括扇貝、雞軟骨、花膠、大醬鍋、炒蜆等，食物之多令你無法第一次去就品嚐所有佳餚。而且不論是午市抑或夜市，餐廳都有放題，食物數量和質素都不會有變。滿屋的分店偏佈旺角、荃灣及大埔，方便你約齊飯腳放題！按此購買

香港滿屋日本料理2小時任食放題

價錢：每位$283起（原價$300，94折）

地址：（荃灣店）眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心10樓｜（大埔店）大埔安邦路8&10號大埔超級城地下542-548號舖｜（旺角店）旺角彌敦道655號胡社生行1樓

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10月餐廳優惠介紹【7】金域假日酒店「貝類海鮮盛宴」自助午餐/晚餐

海鮮自助餐一直都是識飲識食的港人首選，香港金域假日酒店Bistro on the Mile推出「貝類海鮮盛宴」自助餐正好適合一眾喜歡海鮮的食客。多款海鮮食材源源不絕送上，包括凍蝦、凍藍青口、麵包蟹、凍龍蝦、生蠔、翡翠螺；各款精選刺身，而熱葷同樣豐富，包括薑蔥蒸魚、軟殼蟹天婦羅、泰式青口、黃金蝦、蒜蓉粉絲鮑魚、蟹肉海鮮炒飯，保證令你食指大動！自助午餐方面，食客有2.5小時慢慢享受美食，而自助晚餐更增加至3小時15分鐘，絕對可以食到「回本」！按此購買

金域假日酒店「貝類海鮮盛宴」自助餐

價錢：成人$363起（原價$471起，77折）｜小童$253（原價$329，77折）

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

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10月餐廳優惠介紹【8】九龍香格里拉Café Kool自助午餐/晚餐

想享受來自世界各地的美食？就不可以錯過九龍香格里拉Café Kool的自助餐，12個開放式廚房為食客提供國際風味的自助餐體驗，包括精選海鮮、亞洲、西式及印度的美食，當然海鮮冷盤還有熱葷都不容錯過，現在訂座更可享81折優惠。按此購買

九龍香格里拉Café Kool自助餐

價錢：成人$394起（原價$482起，81折）

地址：尖沙咀麼地道64號

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10月餐廳優惠介紹【9】灣仔諾富特世紀酒店星洲滋味蟹之自助晚餐盛宴

食蟹的季節又到！灣仔諾富特世紀酒店Le Café 咖啡廳正推出星洲滋味蟹之自助晚餐盛宴，酒店主打港人最熟悉的星馬美食，包括蝦醬蟹肉茄子沙律、參巴三文魚、海鮮喇沙摻摻，惹味之外香氣四散，不得不提就是酒店同時提供多款甜品，包括榴槤班戟、榴槤泡芙、班蘭蛋糕、榴連千層蛋糕等星馬獨有甜品，榴槤控絕對要試！午餐方面美食同樣吸引，包括了任食冰鎮生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等，刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即制石爐意式薄餅等美食不停送上，還有Mövenpick等雪糕和其他甜品！按此購買

灣仔諾富特世紀酒店星洲滋味蟹之自助餐盛宴

價錢：成人$284起（原價$416起，68折）｜小童$201（原價$295，68折）

地址：香港灣仔謝斐道238號諾富特世紀酒店一樓L

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10月餐廳優惠介紹【10】尖沙咀凱悅酒店「和牛盛宴」海鮮自助晚餐/自助午餐

自助餐想食和牛？一樣有得選擇！尖沙咀凱悅酒店推出「和牛盛宴」海鮮自助餐，多款澳洲及美國和牛的菜式源源不絕般送上食客的枱面。以日式的炙燒可以帶出和牛的鮮味，而以吉列的方式炮製更外脆內嫩，牛味濃郁，中式廚房的黑椒炒彩椒和牛不單止可以帶出牛的鮮味，同時感受到濃厚的脂香。其他美食方面，有阿拉斯加鱈場蟹腳、越南海蝦、加拿大海螺一樣不停提供予食客享用！自助午餐的客人亦可以獲贈半份黑松露芝士醬焗波士頓龍蝦，味道一樣令人驚喜。按此購買

尖沙咀凱悅酒店 Hyatt Regency Hong Kong 凱悅咖啡廳「和牛盛宴」海鮮自助餐

價錢：成人$733起（原價$798起，92折）｜小童$367（原價$399起，92折）

地址：尖沙咀河內道18號

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10月餐廳優惠介紹【11】8度海逸酒店半自助、假日自助午餐

食量少的還有半自助餐選擇，8度海逸酒店推出半自助餐，無限量供應精選沙律及特式甜品及配以一款主菜，包括泰式海南雞、四川擔擔麵、咖喱牛肉 / 雞伴印度薄餅等，分量適中之餘，亦可以享受美食。另一方面，8度海逸酒店亦同樣提供自助餐，多款冷盤、熱葷及甜品一樣令人食指大動！有興趣的食客不妨留意！按此購買

8度海逸酒店半自助午餐、假日自助午餐

價錢：成人$160起（原價$262起，61折）

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

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