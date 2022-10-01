獵戶座流星雨2022香港都睇到！踏入10月，有獵戶座流星雨現身！由10月2日起至11月7日為活躍期，香港天文台預計本地觀測條件為良好。記者為大家篩選了6個觀賞獵戶座流星雨的地方，一文看最佳觀賞日期和地點！



獵戶座流星雨香港10月有得睇|觀測條件良好 附最佳觀賞時間及地點

圖片來源：Unsplash@waynefj40

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獵戶座流星雨是被列為世界七大流星雨，亦是每年流星速度最快流星雨之一，獵戶座流星雨偶爾更會出現火流星。每年的10月至11月初都有機會見到。

獵戶座流星雨最佳觀賞時間

香港太空館每年都會作出本年度流星群總結，今年10月2日至11月7日正是獵戶座流星雨活躍期，平均每小時可以見到20顆流星，太空館評估當晚觀察到獵戶座流星雨的機會為「良好」，估計10月21日晚上10時半至10月22日凌晨4時是最佳觀察時間。

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獵戶座流星雨觀星地點推介

流星雨觀星地點【1】西貢天文公園

位於西貢萬宜水庫的天文公園是全港首個以觀星設施為主題的公園為不錯的觀星地點，佔地1200平方米，設有天文研習區、肉眼觀測區和望遠鏡觀測區。有不同觀星設備，可躺臥在特設的斜背觀星專為用座椅上觀星，而且24小時開放，環境舒服十分適合觀星。

交通方法：於西貢市中心乘搭94、96R號九巴或7、9號專線小巴，在西貢北潭涌下車再乘坐的士約十五分鐘抵達天文公園

(由於地方偏遠，在北潭涌有可能需要電召的士 )



流星雨觀星地點【2】 大尾督主壩

大尾督環境幽靜，遠離城市煩囂。主壩位置四周視野廣闊，但夜幕降臨之時，更加是漆黑一片，而且交通亦相當方便，大家不妨可以考慮來這裡觀看流星雨！

（香港太空館圖片）

交通方法：乘搭75K、275R九巴（275R只於星期日及假日行駛）或乘20C及20R專線小巴，在大尾督巴士總站下車，步行5分鐘。



流星雨觀星地點【3】石澳鶴咀

雖然石澳鶴咀交通不算方便，但每逢觀星都會吸引不少星野愛好者。原因很簡單，就是四處環境漆黑，為觀看滿天星光的最佳選擇之一！

交通方法：於筲箕灣巴士總站，乘搭9號巴士到鶴咀道下車



（香港太空館官方網頁截圖）

而11月後都分別有「獅子座流星雨」和「雙子座流星雨」兩大星群，但根據香港太空館評測，其本地觀測條件均為「較差」，所以如果大家想觀賞流星雨，就千萬不要錯過今次的「獵戶座流星雨」啦！