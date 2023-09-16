淘寶｜港男慳錢淘玻璃浴屏自己裝價錢平一半　網民讚：你可以轉行

淘寶好物！不少人有淘傢俬的經驗，但連浴室用的玻璃浴屏都可以自己安裝，就令人驚訝不已！最近就有港男分享，於淘寶購買一個玻璃浴屏並自行安裝，商品價錢較市面便宜一半有多，引來不少網民熱議，有人大讚「勁有勇氣」，都有人笑言指事主可以轉行。



（圖片來源：FB@淘寶開心share 群組）

最近有一名港男於社交平台Facebook「淘寶開心share」群組發帖分享，自己於內地網購平台淘寶購買了玻璃浴屏並自行安裝，雖然前後花費兩天時間安裝，但商品售價相較本地便宜，形容「非常滿意」，隨即引來不少網民關注。

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事主表示，自己曾於旺角詢問多間實體店，售價大約為$4,800港元，亦曾於小巴站牌見過廣告問價大約為$3,600港元，但鑑於沒有實體店，而且要先支付一半訂金，「自己又信唔過佢，唯有淘啦」。事主指，該款玻璃浴屏為「不銹鋼鏡鋼，磨砂玻璃，防爆膜」 ，據淘寶商店顯示，售價為2,343.33人民幣（約$2,586港元），淨計商品價格，足足平過市面實體店一半有多。

貼文稱，自己不是裝修師傅，技術上只是「半桶水」，指「唔識就上網穩（搵）片睇點裝，所以個浴屏裝左兩日，師傅的話半小時應該都搞定了」。除了浴屏外，他更淘了55吋智慧顯示屏、抽油煙機等家電，全部均由自己安裝，不少網民留言表示十分佩服。

由於玻璃浴屏安裝需有安全考量，同時安裝起來亦頗費功夫，有不少網民大讚事主「勁有勇氣」、「好勁」，亦有人笑言指事主「可以轉行啦」，不過事主認為「窮則思變」；而有網民就擔心會「爆玻璃」，獲事主回應稱「打木架冇有怕」。

至於有不少網民好奇事主使用哪間集運公司送貨，事主於貼文回應指，自己使用的「是新世代集運，大件物品送上樓或樓下都得，比自提價錢差不了多少」，至於具體價錢方面，他表示：「多少錢就無計得咁仔細，因爲每次都幾百公斤才集運送貨。」不過網購大型傢俬始終有風險，購買前最好先諮詢專業人士意見，大家不妨當作參考。