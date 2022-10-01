6大連鎖店難敵疫情已消失 許留山/優之良品 遊客來港已經無緣再見

時代的眼淚！疫情期間有好多連鎖店，包括許留山、優之良品等香港知名本土品牌，因遊客數量大減，生意經營困難而相繼結業，遊客來港已經無緣再見。大家還記得這些曾經掀領潮流的知名連鎖店嗎？

疫情消失6大連鎖店 許留山/優之良品已結業 遊客來港已經無緣再見

結業連鎖店【1】許留山

香港老牌甜品店許留山，創立於60年代初期，並於1992年於本港首創「芒果西米撈」，其後芒果西米撈等甜品均好受歡迎，更曾俘虜韓妹——是韓國旅客口中訪港必食打卡店之一。遺憾遭遇疫情，經營環境轉差，許留山所有分店均已在2021年末結業，遊客來港已經無緣再見。

結業連鎖店【2】優之良品

優之良品於1993年正式創立，專售各式涼果小食，熱賣商品有八仙果、磯燒元貝、話梅及豬肉乾等，在早年相當受港人歡迎。乘著自由行熱潮，優之良品於2000年起，其主要客源由本地客改為自由行旅客，過往小包發售的涼果小食，均變成巨型禮品包及手信包，賺到盤滿缽滿，卻難敵疫情衝擊，生意一跌不振，最終於2022年6月正式結業。

（何瑞芬攝）

結業連鎖店【3】明將壽司

明將壽司以「極平價錢任食壽司」作招徠，不過講到於香港爆紅的契機，卻是「伏到無人有」。其招牌單品包括紅豆軍艦、鹹魚壽司、梅菜扣肉壽司等，單聽名字已經好嚇人。在2014年更有日本媒體形容為「殺人壽司」，歷年來都是年輕人「去勇者塔打大佬」的絕佳選擇。

以往不少港人都會建議外國旅客食餐明將壽司，感受「土炮壽司」文化，可惜於2020年4月，明將沙田希爾頓中心分店遺憾結業，這一代「勇者塔」就此埋沒在時光長河內。

希爾頓中心的明將壽司「水牌」仍在。 （王譯揚攝）

結業連鎖店【4】Victoria’s secret

著名內衣品牌Victoria's Secret，曾於銅鑼灣開設兩層高分店。在開業初期，憑藉品牌號召力，吸引不少市民光顧外，更吸引不少內地自由行人士專程到訪消費。可惜受到疫情衝擊，Victoria's Secret銅鑼灣店開業不足兩年，便要遺憾結業，中港兩地市民想再買Victoria’s secret，就唯有上網購買。

（黃舒慧攝）

結業連鎖店【5】Chuu

Shibuya109駐店人氣品牌「Chuu」，招牌「-5KG JEANS」系列，憑藉高CP值及分外顯瘦作為賣點，吸引到一班忠實粉絲。遺憾這間大熱品牌，因疫情衝擊而顧客大減，已於2022年9月下旬正式撤離香港Shibuya109。

（圖片來源：Chuu）

結業連鎖店【6】Crostini

連鎖意大利餅店Crostini發跡於觀塘一間小店，向客人提供價格相對比較便宜的各式歐陸麵包及糕點等，Crostini雖然未有像集團式餅店不斷宣傳，但仍能於麵包界中殺出重圍，當時獲得不少迴響，其後Crostini更陸續擴張，在香港餅店界中穩穩坐下一席位。然而疫情嚴重影響營商環境，Crostini全線門市於2022年9月13日已全線結業。以後旅客訪港想食糕點時，又再少一個選擇！