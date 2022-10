松本清銅鑼灣店開幕 樓高兩層近萬呎 率先看10大專區+5大必買單品

【松本清香港】香港松本清登陸銅鑼灣喇!繼松本清於觀塘、沙田、屯門先後插旗,松本清銅鑼灣旗艦店10月正式開幕,樓高兩層面積,佔地超過8,500呎。新店內一共分為10大專區,即看記者推介5大必買單品!

松本清銅鑼灣店開幕 樓高兩層近萬呎空間 率先看10大專區+5大必買

等足幾年,日本人氣藥妝店松本清(マツモトキヨシ / Matsumoto Kiyoshi)宣布,銅鑼灣旗艦店將於2022年10月21日正式開幕!新店位於銅鑼灣恒隆中心,即DON DON DONKI銅鑼灣明珠城店周邊,樓高兩層,面積佔地超過8,500呎,相信會成為全新銅鑼灣好去處!

新店兩層共分為十大專區。松本清銅鑼灣店在G/F都跟上teamLab潮流,設沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」,讓顧客購物同時可以盡情打卡;潮流專區「TOKYO Street」則囊括日本最新美容產品及最潮動畫產品;多個獨家品牌專區,提供多個品牌最新產品;1/F則設有數碼體驗專區,AI分析並提供妝容建議,以及美妝專區、營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區等。

推介5大抵買日本商品

早前好食玩飛記者直擊松本清屯門店開幕,便精選了松本清5大抵買日本商品。在銅鑼灣準備開幕之際,不妨先看看推介商品作為掃貨參考!

地址:銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心 (Fashion Walk) G03-04及F02-06號舖



開幕日:2022年10月21日(星期五)



營業時間:

星期日至四:11:00 AM – 10:00 PM

星期五至六:11:00 AM – 11:00 PM

全年無休



藥劑師駐場時間:

11:00 AM – 08:00 PM(星期一至日與公眾假期)