松本清銅鑼灣店開幕 樓高兩層近萬呎 率先看10大專區+5大必買單品

撰文：陳俊堯
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【松本清香港】香港松本清登陸銅鑼灣喇！繼松本清於觀塘、沙田、屯門先後插旗，松本清銅鑼灣旗艦店10月正式開幕，樓高兩層面積，佔地超過8,500呎。新店內一共分為10大專區，即看記者推介5大必買單品！

松本清銅鑼灣店開幕 樓高兩層近萬呎空間 率先看10大專區+5大必買

等足幾年，日本人氣藥妝店松本清（マツモトキヨシ / Matsumoto Kiyoshi）宣布，銅鑼灣旗艦店將於2022年10月21日正式開幕！新店位於銅鑼灣恒隆中心，即DON DON DONKI銅鑼灣明珠城店周邊，樓高兩層，面積佔地超過8,500呎，相信會成為全新銅鑼灣好去處！

新店兩層共分為十大專區。松本清銅鑼灣店在G/F都跟上teamLab潮流，設沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」，讓顧客購物同時可以盡情打卡；潮流專區「TOKYO Street」則囊括日本最新美容產品及最潮動畫產品；多個獨家品牌專區，提供多個品牌最新產品；1/F則設有數碼體驗專區，AI分析並提供妝容建議，以及美妝專區營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區等。

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推介5大抵買日本商品

早前好食玩飛記者直擊松本清屯門店開幕，便精選了松本清5大抵買日本商品。在銅鑼灣準備開幕之際，不妨先看看推介商品作為掃貨參考！

地址：銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心 (Fashion Walk) G03-04及F02-06號舖

開幕日：2022年10月21日(星期五)

營業時間：
星期日至四：11:00 AM – 10:00 PM
星期五至六：11:00 AM – 11:00 PM
全年無休

藥劑師駐場時間：
11:00 AM – 08:00 PM（星期一至日與公眾假期）

松本清銅鑼灣分店開幕日期？

松本清銅鑼灣分店公布開幕日期，於2022年10月中旬開幕。

松本清銅鑼灣分店是松本清於香港第幾間分店？

松本清銅鑼灣分店是繼觀塘、沙田、屯門後第四間分店。

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