沙田7大放假攝影好去處！簡約日式庭園風 另有超靚大自然景色

沙田7大放假攝影好去處！秋日轉涼，想離開冷氣房出外逛逛、打打卡？沙田最近就有不少文青打卡熱點值得一去，無論是日式庭園風、香港特色建築及隱世大自然景色，全部都應有盡有，如果放假想約人一同打卡走走，就要留意內文喇！

沙田好去處7大放假攝影推介！日式庭園/香港建築/城門河/大圍粉紅天橋

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沙田一向有不少打卡熱點，最近趁秋天開始日漸涼，不妨就去沙田踩單車、打靚卡！以下推介7個打卡好去處，每個景點都各有特色，但每個都又靚又易影，只要帶上手機或相機就可以出發開影！

沙田好去處【1】下城門水塘

被稱為瑞士「飄零燕山谷」的下城門水塘，風景優美，而且有一大片綠油油的草地，景色開揚，有種遠離繁囂的感覺，想影輯大自然靚相零難度。而走到下城門水塘時，都要小心安全，宜量力而為。

沙田好去處【1】城門水塘打卡位詳情

地址：大圍站徒步到下城門道起步，或可乘搭80號巴士，於美田邨下車後轉左，沿着城門河直行。



沙田好去處【2】和風體育館

鄰近新翠商場的「和風體育館」車公廟體育館，據聞是近期文青熱門打卡地之一，因其建築極具日式庭院風格而受歡迎。從外觀看，完全想像不到這座日式建築原來是體育館。體育館的外牆主要為清水混凝土，以木地板及白色為主調，有大量休憩空間，而且採用大量落地玻璃和玻璃天花的設計，採光充足，空間感很大。同時因為靠山，所以可在體育館看到山景，與一般康文署體育館風格截然不同，也是個影相及拍拖好去處。

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沙田好去處【3】大圍粉紅天橋

原來大圍也有這樣少女心的影相地方！整條天橋的橋樑都塗上粉紅色，而當粉色天橋配上陽光正好的時候，自然光照射在天橋上，相片成果超夢幻。不過拍攝時要注意安全，盡量避開單車徑位置拍攝。

（圖片來源：領展）

沙田好去處【3】大圍粉紅天橋打卡位詳情

地址：港鐵大圍站D出口走100米



沙田好去處【4】沙田城門河

沙田城門河同樣是沙田經典打卡位！城景配上河道景色，再加部單車，構圖即時變得日系。

（圖片來源：領展）

沙田好去處【4】沙田城門河打卡位詳情

地址：沙田城門河



沙田好去處【5】沙角商場藝術休憩空間

沙角商場熟食檔外，最近開設了全新藝術休憩空間，有不少繽紛大小菇形的康體設施，多個打卡點充滿玩味，不管近看或遠看，都搞笑又可愛，適合作為大家拍照的其中一站。

沙田好去處【5】沙角商場藝術休憩空間打卡位詳情

地址：沙角商場全新休憩空間（近沙角商場劉萬利咖啡粉麵）



沙田好去處【6】沙田「冬菇亭」

「冬菇亭」為香港以前屋邨特有的食肆，對於不少香港人來說更是童年回憶，可是現時愈來愈少。而沙田區內仍保留了不少極具本港建築特色的「冬菇亭」，無論如相片中遠景構圖，或者近鏡特寫，同樣可以影一輯懷舊港風相。

（圖片來源：領展）

沙田好去處【62】沙田「冬菇亭」打卡位詳情

地址：沙田禾輋邨



沙田好去處【7】沙田井型公屋

沙田更有多個極具本港建築特色的井型公屋，同樣是極具特色的攝影景點，如果想影人象，就可能需要度好角度及光暗，才能拍攝出充滿香港懷舊特色的作品。不過拍攝時記得注意不要打擾到居民。

（圖片來源：領展）

沙田好去處【7】沙田井型公屋打卡位詳情

地址：沙田禾輋邨、沙田新翠邨、沙田隆亨邨

