7-11便利店再推出1日快閃限定優惠日！在指定日子，於全線7-11便利店購物買滿$71，即可享有89折優惠，多款人氣雪條、雪糕、零食、飲品等都有平，連新推出的15款《百變小櫻》週邊都可享折扣，非常抵買！

勁抵！便利店1日限定買滿$71享89折 雪糕零食+15大小櫻精品減價

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（圖片來源：7-11）

7-Eleven便利店（下稱7-11便利店）再度推出1日快閃限定「yuu折日」，只需在10月7日早上7時起，於全線7-11便利店分店，買滿$71，即可享有89折優惠，相當抵買！

詳情可參閱內文。

是次優惠適用於多款產品，包括一系列精選雪糕雪條、零食、飲品等，款式包括EKSELENCE雪糕批、榴香谷貓山王榴槤雪條、老虎堂芝士黑糖流心雪條、7-SELECT雞髀、維他冷泡茶、各式啤酒、倩絲4層壓花卷紙等，折後每件價錢由$5.3起。

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除了一系列美食及日用品外，是次7-11折扣日優惠更適用於新推出的15大《百變小櫻》系列週邊精品，款式可愛又實用，有齊水樽、餐具套裝、玻璃碗、玻璃罐及索袋等，小櫻、基路仔、露娜等人氣角色一同現身於精品上，粉絲不容錯過！精品折後價錢由$31.2起。

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7-Eleven便利店「yuu折日」

日期：2022年10月7日早上7時起至晚上11時59分

地點：全線分店



*優惠不適用於購買「7仔預購」貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。

