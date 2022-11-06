便利店一日限定買滿$100全單77折！零食飲品+迪士尼精品都有平

7-11便利店再推出1日快閃限定優惠日！在指定日子，於全線7-11便利店購物買滿$100，全單即可享77折優惠，零食、雪糕、飲品、日用品等通通都適用，連迪士尼人氣角色三眼仔及史迪仔的精品都有優惠，非常抵買！

7-11便利店一日限定買滿$100全單77折！零食飲品+迪士尼精品都有平

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（圖片來源：7-11）

7-11便利店（下稱7-11）推出「11.7 Day大折日」優惠折扣日活動，只需於11月7日早上7時起，於全線7-11便利店分店，單一消費買滿$100或以上，即可享有77折優惠，相當抵買！

（圖片來源：7-11）

是次7-11折扣日優惠適用於多款產品，包括一系列精選雪糕雪條、零食、飲品等，款式包括Häagen-Dazs迪士尼派對冰袋套裝、DREYER'S D-COLLECTION雪糕、卡樂B薯片、IRVINS鹹蛋魚皮、清熱酷、維他新鮮茶、各式啤酒汽水等，折後平均每件價錢由$3.1起。

以下圖片描述設有原價：

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除了一系列美食及日用品外，是次7-11折扣日優惠亦適用於新推出的8大迪士尼三眼仔及史迪仔精品，款式可愛實用更附有糖果，有齊多用途袋、環境袋、鎖匙扣及玻璃杯，粉絲們怎可錯過！精品折後價值由$29.3起。

以下圖片描述設有原價：

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7-Eleven便利店「11.7 Day大折日」

日期：2022年11月7日早上7時起至晚上11時59分

地點：全線分店



*優惠不適用於購買「7仔預購」貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。其他服務項目包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。

