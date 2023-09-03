銅鑼灣美食｜花廚紅爆內地網紅瘋打卡　首攻港推介A4和牛人均$200

銅鑼灣美食｜紅遍全國人氣花卉餐廳「花廚 Tomacado」正式登陸銅鑼灣！餐廳開幕僅一星期已屏霸香港小紅書頁面，成為愛打卡的女生朝聖地！花廚以「一花一色」為題，裝潢充滿了花草浮雕、藝術裝置及鮮花擺設，每個細節都令女生難以抗拒！另有一系列以花草入饌的招牌料理，健康又有營，人均也不過$200，CP值高！即睇有咩好食！



花廚以花為題，環境超打卡，身為女生難以抗拒！（照片由記者提供）

紅爆全國花廚首度來港 銅鑼灣開店

花廚 Tomacado是國內爆紅的花卉主題餐廳，日前首度登銅鑼灣，即火速成小紅書打卡屏霸店！銅鑼灣店貫徹「一花一店」理念，以象徵香港的洋紫荊為軸，配合上海市花玉蘭花（花廚源於上海）打造藝術裝置和牆面設計，整個室內空間都高貴優雅！

花草入饌、 A4 和牛肉眼、壽喜燒 人均$200

花廚主打健康、與自然連結的生活理念，大部份菜式都加入花草元素，如招牌菜「面若桃花」麻辣田螺、香草烤三黃雞、A4和牛肉眼、荷塘月色葡萄烏龍凍等。在配菜方面，餐廳都好有考究，大多以番茄和牛油果為主，因牛油果中的不飽和酸能讓番茄的抗癌素發揮出相較於平時4倍的作用，帶來1加1大於2的效果，細節中可見自然健康的餐飲哲學。

必食推介【1】「面若桃花」麻辣田螺 $118

餐廳採用白玉田螺，低脂高蛋白，再加入四川二荊條海椒、漢源大紅袍花椒，麻辣川香！個人對這味菜頗有驚喜，香港好少食到這麼川風的料理，田螺爽甜，又香又麻，作為前菜相當開胃！

「面若桃花」麻辣田螺 $118（照片由記者提供）

必食推介【2】A4和牛肉眼 $488

記者至愛A4和牛肉眼！以法式輕煎，和牛入口即化，外脆口內Juicy，牛肉汁加入了黑胡椒汁及花廚特色辣椒碎製成，點一些食用，感覺更惹味有層次！此外，配菜有不少菌菇及時令蔬菜，不會一味重澱粉全是薯菜，感覺挺健康！

A4和牛肉眼 $488（照片由記者提供）

必食推介【3】壽喜燒牛肉意麵 $168

除了A4和牛肉眼，個人還很推介壽喜燒牛肉意麵！壽喜燒汁香香甜甜，連上面的安格斯肥牛和也吸飽了壽喜汁，撈埋意麵及京蔥食，愈食愈開胃！

壽喜燒牛肉意麵 $168（照片由記者提供）

必食推介【4】花廚特式蜂蜜烤南瓜沙律 $108

在沙律方面，記者也對花廚特式蜂蜜烤南瓜沙律情有獨鍾！這兒的蜂蜜烤南瓜，以63°C低溫慢煮，吃上口的口感好似玉子，初次嘗到這樣的質感，好特別！此外，沙律內又有溫泉蛋、牛油果、鷹嘴豆、堅果、火箭菜，用料豐富，追求健康的人必點！

花廚特式蜂蜜烤南瓜沙律 $108（照片由記者提供）

必食推介【5】荷塘月色葡萄烏龍凍 $68

至於甜品方面，無論視覺或味覺上，記者也很喜歡荷塘月色葡萄烏龍凍 !甜品猶如一幅荷塘藝術畫般，上枱那一下，有乾冰加馳，輕煙瀰漫，超打卡！底層有清清甜甜的葡萄烏龍茶凍，上又有青蘋果與青提肉，加上茶味忌廉，吃上好清新，夏天夠解暑。

荷塘月色葡萄烏龍凍 $68（照片由記者提供）

花廚食物選擇頗多，整體健康兼外觀精緻！有機會大家也不訪一試！

+ 4

同場設鮮花零售

除了美食，花廚亦提供鮮花零售服務。花店處於餐廳入口處，花種頗繁多獨特。另外，店內還有售花廚旗下的茗茶品牌Teablooms茶禮盒。

（照片由記者提供）

花廚 Tomacado

營業時間：11:30-23:00

地址：銅鑼灣wwwtc mall L2-06號舖

電話：2388 6282

官方Instagram：@tomacado.hk



銅鑼灣美食臺北棧Check In Taipei實試 大阪炒麵蛋餅7大必食推介

同樣在銅鑼灣，愛台菜的朋友有福了，新派台菜館臺北棧（Check In Taipei）正式登陸銅鑼灣，新店以台灣鐵路及原住民元素為主題，打造出復古又充滿山林氣息的用餐環境。此外，新店亦備有一系列全新限定菜餚，以經典台菜為基礎，加入亞洲各國的美食元素，味道獨特，令人一試難忘！



臺北棧進駐銅鑼灣 台鐵原住民主題

臺北棧（Check In Taipei）出名可吃到一系列的新派Fusion台菜，且每間店均以台灣不同的風俗及文化為主題，題材圍繞天燈、海岸及山脈等，令人去每間分店都享有獨特的用餐體驗！近日，臺北棧宣布正式登陸銅鑼灣世貿中心，今次新店以台灣鐵路及原住民元素為題——門口門框參考了苗栗著名景點「龍騰斷橋」設計、卡位猶如19世紀台灣豪華火車「花車」的包廂、由逾千片木材製作的阿里山山脈景牆畫、大廳天花仲有原住民手繪畫（畫有梅花及台灣藍鵲）等，細節感滿滿，整體感覺既復古又充滿山林氣息，非常啱打卡！

（圖片由記者提供）

+ 1

至於食物，銅鑼灣店設有一系列限定菜式，當中記者至愛黄金芭樂鹽水雞撈粉皮、橘色海皇涮涮鍋粥、海鮮炒王子麵雞蛋蛋餅福袋、芋泥QQ麻糬肉鬆拿破侖等，均是在經典台菜料理基礎上，加入亞洲各地美食元素，整體味道鹹甜有致好細膩。

更多詳情可睇 ▼ ▼ ▼