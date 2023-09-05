中秋酒店自助餐2023｜任食龍蝦/海膽/片皮鴨 抵食5推介人均$227起

中秋節闔家團圓，做節聚餐不一定是鮑魚冬菇層層疊的傳統盆菜，其實品嚐豐盛的自助晚餐亦不失為一個好選擇，最重要是食得開心，不用為遷就各人喜好而傷腦筋！記者這次整合了5間抵食中秋自助餐優惠，讓你可以與親朋好友盡情地任食生蠔、鮑魚、新鮮龍蝦，甚至片皮鴨！

中秋團圓自助餐【1】美麗華酒店Yamm海鮮自助餐

美麗華酒店Yamm無論自助午餐、下午茶或晚餐均全天候供應國際化食材及自選菜譜，包括片皮鴨、波士頓龍蝦、鮮甜蟹鉗等上等之選，還有壽司刺身、甜品，各種東南亞及西式美饌，任君選擇，最平人均只需$380！四人同行更可享葡萄酒無限暢飲優惠，非常適合與好友共聚用餐，把酒言歡賀中秋！

美麗華酒店Yamm海鮮自助餐

優惠價：人均HKD$380起（原價HKD$449起）

適用日期：8月28日至9月28日

中秋團圓自助餐【2】香港逸東酒店普慶餐廳自助餐

香港逸東酒店普慶餐廳提供自助午餐及自助晚餐，酒店今年適逢5週年，決定以逸東酒店前身普慶戲院為主題，重溫昔日老香港時光。餐廳更設期間限定的「普慶士多」，放滿七、八十年代的懷舊零食和玩具，讓大家可以「又食又拎」！自助餐主打菜式包括西冷牛扒、日式甲羅燒、避風塘炒蟹，亦有芒果布甸、格仔餅等懷舊甜點！無論是餐廳環境還是食物，全部都非常打卡able！此外，香港逸東酒店更推出月餅禮盒，中秋氣氛立刻倍增！

香港逸東酒店普慶餐廳自助餐

優惠價：人均HKD$394起

適用日期：9月4日至10月31日

中秋團圓自助餐【3】灣景國際灣景廳海鮮自助餐

灣景國際灣景廳提供自助午餐及晚餐兩種選擇，提供即開生蠔、香煎鴨肝、海膽、鮑魚等上等優質食材，以及多種國際佳餚和特色亞洲美饌，而且最平人均只需$255起！此外，酒店餐廳使用落地大玻璃窗，面向園景及會展，在中秋佳節一邊享用美食，一邊欣賞港島的風景超級愜意，必定食慾大增，絕對可以吃回本！

灣景國際灣景廳海鮮自助餐

優惠價：人均HKD$255起（原價HKD$351起）

適用日期：9月1日至9月30日

中秋團圓自助餐【4】富豪九龍酒店港鐵主題海鮮自助餐

富豪九龍酒店雅廊咖啡室自助餐呈獻「又玩又食」套餐，推出融合輕鐵與歷史兩大主題的娛樂及餐飲！除了可以到酒店大堂及餐廳打卡，更有輕鐵遊戲區可供玩樂！餐廳自助午餐可體驗懷舊香港滋味如懷舊蝦多士、懷舊生煎包、朱古力噴泉等，亦有巴東牛肉及泰式蒸鱸魚等一系列印泰風味！自助晚餐則有港鐵系列的特色甜品、冰鎮海鮮、日式刺身等食材，更有西班牙傳統Tapas、泰式生蝦刺身、印度牛油雞等不容錯過的環球美饌，而且最平人均更只需$227！

富豪九龍酒店港鐵主題海鮮自助餐

優惠價：人均HKD$227起（原價HKD$416起）

適用日期：8月25日至9月30日

中秋團圓自助餐【5】香港文華東方酒店快船廊自助餐

香港文華東方酒店快船廊的餐廳設計彷若置身於充滿東方格調的私人遊艇中，可以完美融合中秋的氣氛，更適合影相留念，還可俯瞰皇后像廣場。快船廊的自助餐美食亦不容小覷，除了可以任食長腳蟹、龍蝦、芝士焗蠔、牛扒及燒羊架等大眾選擇，亦有自家製雪糕、人氣芝士蛋糕和馬德蓮蛋糕。此外，自助餐更可享紅白酒、啤酒、果汁汽水任飲！如果擔心自己無法吃回本，餐廳亦有提供三道菜午餐及各款單點食品！

香港文華東方酒店自助餐

優惠價：人均HKD$717起（原價HKD$986起）

適用日期：9月1日至9月30日

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