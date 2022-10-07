【百佳優惠】百佳超市最新優惠！百佳優惠多款精選零食飲品、糧油雜貨、水果、日用品等均有減價，當中包括$100/5件精選貨品，可以入手出前一丁、薯片、抹手紙等；另有$6炒麵王及$59.9買MÖVENPICK雪糕！

百佳優惠｜百佳減價低至每件$6 炒麵王/MÖVENPICK 設$100/5件專區

（資料圖片）

百佳超級市場即日起推出最新優惠，繼續有50週年「限時Chill抵價」，多款精選產品，包括零食飲品、糧油雜貨、急凍食品、新鮮水果、日用品都有減價，低至平均每件$6，門市或網店都有優惠！

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百佳優惠【1】限時Chill抵價

百佳超級市場於即日起至10月13日，推出50週年「限時Chill抵價」優惠。各類零食飲品、糧油雜貨、新鮮水果都有百佳優惠，包括日本雞蛋平均每排$21.5、金鳳牌泰國香米8公斤送罐頭忌廉蘑菇湯$138、公仔炒麵王$18/3碗，平均每碗只需$6！

另外，全線嘉頓餅乾加$1多1件，買滿$45再送淘大金標生抽；各款MÖVENPICK雪糕（450至500毫升）售$59.9！

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另外，由即日起10月13日，全線百佳推出$100任選5件貨品，貨品種類涵蓋零食、糧酒雜貨等，包括有出前一丁即食麵、子母牌牛奶、廚房抹手紙、各款薯片等。

百佳優惠｜限時Chill抵價

優惠日期：即日起至10月13日*

地點：百佳門市或網店

*部分產品優惠提早結束



另外，即日起10月13日，於百佳門市購買百佳禮券$1,000送$150優惠券；買滿$2,000再送$400優惠券。

百佳消費券優惠詳情：