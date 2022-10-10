香港都有打工換宿！荔枝窩推包食、包住計劃 每天工作4至6個鐘

「打工換宿」不一定要去澳洲、外國！港荔枝窩「茶座」早前於官方Facebook推出週末「打工換宿」計劃，可以遠離城市煩囂，感受一下屬於香港的農村生活，都算是一個不錯的選擇！而住客需要幫手打理農務，在士多和餐廳工作，茶座就會提供膳食和住宿！

荔枝窩推「打工換宿」計劃！包食、包住 可以感受香港農村生活

（圖片來源：香港地質公園官方圖片）

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香港荔枝窩是新界東北地區保存得最完好、歷史悠久的客家圍村之一，大約也有300多年歷史。荔枝窩明記茶座本身以客家菜為賣點，黃酒雞和客家燜豬肉是老闆春哥的拿手菜，不少遊客亦都慕名來品嚐傳統客家菜。

由於疫情關係反倒令荔枝窩多了一些遊客和香港本地旅遊團，經由義工提議，春哥於2021年開始正式實行「打工換宿」計劃，工作日期為星期六、日或公眾假期，每天約4至6個小時。

而工作內容方面，住客需要於茶座幫手打掃和洗碗，以及由於春哥有種田，住客可能會視季節而定，要落田幫手打理農務，打工期間還會有兩隻貓店長不時過來「監督」大家！工作時間為1天4至6個小時，所以其餘時間可以暢遊荔枝窩，行山欣賞日落的時間都相對充足。

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週末時間可以暫別繁華都市的喧嘩，到荔枝窩細賞生態，來個難忘的深度遊，絕對是一個相當不錯的體驗！

香港荔枝窩茶座

交通（星期六、星期日和公眾假期）

馬料水乘搭街渡渡輪服務

開船時間：上午9時（馬料水出發）

開船時間：下午 3時30分（荔枝窩出發）

船票：$45 (單程)

「打工換宿」查詢電話：64906917

