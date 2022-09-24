農莊推介｜本地15大農莊！必玩70米滑草場/觀星露營 部分免費入場

【農莊推介】本地15大農莊推介！假期想親近大自然，大埔、元朗等地區有不少農莊值得一去，農莊好玩設施包括有70米巨型滑草場、遊樂園、觀星露營等，又可以體驗親餵小動物、自摘葡萄及士多啤梨等，大小朋友都可以盡興。本文介紹本地15大農莊推介，當中更有多個可以免費入場！

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農莊推介｜本地15大農莊！必玩70米滑草場/坐馬車/觀星露營｜免費入場

農莊推介【1】童話世界農莊

位於大埔的童話世界農莊在今年3月開幕，農莊以童話世界為主題，設有多個打卡位，包括南瓜馬車、紫籐花隧道、哈比人村莊、向日葵花田等，園內更有戶外大草原遊樂場、彈沙池、彩虹長滑等多個大型玩樂設施，更可以近距離餵飼英女王御用的白馬品種！一家大小低至$88就可以入場。

農莊推介【1】童話世界農莊 詳情及地址：

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農莊推介【2】小白兔音樂農莊

位於元朗的音樂農莊佔地逾10萬呎，場內設有28種遊樂設施，體驗親餵小動物、繩網陣、木製鞦韆、彈床及BBQ等！音樂農莊收費最平人均$80起已經可以玩足7小時，入場費已包無限任玩多項設施及飼料一份，不論大人小朋友都可以盡情玩樂！

農莊推介【2】小白兔音樂農莊 詳情及地址：

農莊推介【3】朗屏士多啤梨葡萄園

想體驗親摘士多啤梨同葡萄的朋友不要錯過這間位於新界的士多啤梨葡萄園。園地佔地5萬呎，有一大片士多啤梨田及葡萄架，可以自摘多種品種的提子（$90/磅）及草莓（$90/磅），此外亦有蔬菜（$18-28/磅）、車厘茄（$60/磅）、西瓜（$16/磅）、菠蘿（$60/個）等蔬果可以採摘，而且免費入場！

農莊推介【3】朗屏士多啤梨葡萄園 詳情及地址：

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農莊推介【4】Nature’s Harvest 清新地

想在香港體驗異國風情可以來這間位於西貢的有機農莊。園內面積約11萬呎，設有多個打卡位，當中，紅色及藍色的風車擺設令人有置身荷蘭度假的感覺。農莊不設入場費，但入園須參加園內活動，莊園會定期舉辦各種工作坊，過往有自製田園pizza、烤甜麵包、甜甜圈製作等，有興趣的朋友可以留意莊園Facebook公布。

農莊推介【4】Nature’s Harvest 清新地 詳情及地址：

農莊推介【5】有機薈低碳農莊

元朗有機薈低碳農莊又被稱為「菠蘿園」，佔地13萬呎，園內有多個以菠蘿為主題的設施，包括一大片有機菠蘿田、菠蘿許願樹、菠蘿知識館等，更有多款以新鮮即摘菠蘿製造的美食，有雪糕菠蘿包、原隻菠蘿特飲、菠蘿鳳梨酥、菠蘿雪糕甜筒及冰菠蘿雪條。

8月又正值園內向日葵（太陽花）開花，場內有大片花田可以打卡！此外，園內有四隻超萌羊駝可以近距離拍照，若想進入羊駝草地拍照及餵食羊駝須另付$60/20分鐘（送飼料一份），入園收費大人$150，小朋友（3歲至12歲）$100。

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農莊推介【5】有機薈低碳農莊

地址：元朗錦田四排石村

電話/WhatsApp：5579 2178

營業時間：星期一至日10:00-18:00

交通方式：錦上路西鐵站A出口直行轉右，臨時行人通道前行3分鐘可到達



農莊推介【6】長洲西園農莊

想去長洲玩，長洲西園農莊佔地極廣，園內有不少新穎的玩樂設施，如弓防箭、平衡車、泡泡足球等，以及必玩的「樹頂走廊」及「沿繩垂降體驗」等刺激項目，體驗在空中樹林間穿梭。此外，農莊更設有多個主題的露營區，包括印第安營、南非營及觀星圓拱營。

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農莊推介【6】長洲西園農莊

地址：長洲西灣 DD CC Lot 12 西園

電話：2981 1010

營業時間：星期一至日09:30-18:00

交通方式：於中環5號碼頭乘船往長洲，從長洲碼頭往右邊直路走至長洲街市，沿長洲西堤路往西灣方向走至盡頭，看到快樂士多後左轉上贊端路，步行約20至25分鐘。



農莊推介【7】四季休閒農莊

四季休閒農莊總面積達16萬呎，位置鄰近有港版「天空之鏡」美譽的流水響水塘，可以欣賞到水塘邊的落羽松及白千層樹，秋冬時節更會變為紅色，吸引不少人打卡拍照。園內設有蒙古包露營區、燒烤區及部份兒童設施，可以一邊露營一邊欣賞天空之境的美景，十分寫意！

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農莊推介【7】四季休閒農莊

地址：粉嶺鶴藪DD76 Lot 1091

WhatsApp：9882 7219

營業時間：星期一至日24小時營業

交通方式：於粉嶺港鐵站轉乘52B號小巴，於鶴藪綠田園下車，步行3分鐘



農莊推介【8】假日農場

上水假日農場歷史悠久，至今已有30年歷史。園內活動結合農場、露營及自然教育，可以在享受農莊樂趣的同時了解大自然的保育知識，活動有紅船、農耕體驗場、翻土、灌溉、打水、人力車、觀天椅、獨木橋等。日營（上午10時至下午5時 ）收費為$120/位，若想進行燒烤活動，須另外收費，有興趣的朋友記得提前致電或在Facebook預約。

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農莊推介【8】假日農場

地址：上水大隴坑村62C號舖

電話：2668 4055

營業時間：星期一至日10:00-20:00

交通方式：於港鐵上水站乘搭58K專線小巴。



農莊推介【9】大棠有機生態園

大棠有機生態園主打大型主題樂園，園內設有多個室內及戶外活動場地，包括植物教育徑、大棠茘枝園、BBQ燒烤場、兒童遊樂場、馬房、動物園等，有羊、兔、孔雀、鴕鳥、魚等動物。同時，可體驗親摘水果、騎馬、大型繩網陣、充氣彈床、DIY手作坊等項目。進入生態園的入場券收費成人$80、小童（3至11歲）及長者（65歲以上）$60。

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農莊推介【9】大棠有機生態園

地址：元朗大棠山道11號

電話：2470 2201

營業時間：星期一至日9:00-18:00

交通方式：乘搭地鐵到朗屏站（B2出口）再轉乘K66接駁巴士於大棠山路巴士站落車，步行約15分鐘到達；或在大棠道千色廣場對側紅棉圍乘搭大棠專線小巴。



農莊推介【10】蝶豆花園

大埔蝶豆花園農莊佔地足有50萬呎，園內有天鵝湖，可以乘觀光船遊覽；另有天空之鏡、夢幻風車、花海等多個打卡點，以及6隻超受歡迎的可愛小羊駝！此外，農莊會不時舉辦蝶豆花蜂蜜特飲班、曲奇餅班、有機耕種班等工作坊，適合一家大小及情侶參加。入園收費成人$200、小童（3至12歲）$150，已包含觀光船票費用。

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農莊推介【10】蝶豆花園

地址：鳳園路8號芊色花園

電話：6583 5111

營業時間：星期一至日10:00-18:00

交通方式：於大埔墟站乘搭小巴20P，在田心村站落車，車程約10分鐘。



農莊推介【11】天水圍綠田園

天水圍綠田園是大型有機農莊，位於元朗天水圍沙江圍側，佔地約20萬平方呎，可免費入場。場內設有大型燒烤場地、天然湖泊、滑草場及多項遊樂設施，可以進行水上單車、滑草、水上滾筒、手搖船等活動，每項設施都需即場購票，所有項目都可以隨時免預約入場遊玩（BBQ除外）。

農莊推介【11】天水圍綠田園

地址：天水圍沙江圍側（由天華路進入）

電話：2472 6848

營業時間：星期一至日10:00-22:00

交通方式：天水圍西鐡站轉乘的士，車程約15分鐘，車費約$50。



農莊推介【12】禾田喜山種植園

禾田喜山種植園佔地20萬平方呎，園內設有水耕種植區、蜜蜂區、蠶蟲區、菇菌區、燒烤區及露營區等場地，另有70米超長滑草道、手搖船、攀石、滑水道、充氣迷你球場、飛索體驗、沙池和彈床等玩樂設施，大小朋友都能盡興！有興趣的朋友，記得要提前2天在網站預約入場。

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農莊推介【12】禾田喜山種植園

地址：沙頭角沙頭角公路石涌凹段

電話：2868 6779

預約網站：www.wadakiyama.com

營業時間：星期一至五休息；星期六日10:30-16:30

交通方式：可乘搭専缐⼩巴55k到上⽔港鐵站旁⼩巴總站，車程約30分鐘；或乘搭巴⼠78k到上⽔港鐵站，車程約40分鐘。



農莊推介【13】錦田鄉村俱樂部

錦田鄉村俱樂部佔地約80萬平方呎，毗鄰一片有機士多啤梨自摘園，園內有燒烤場、釣魚塘、荷花池、康體坊、射箭場、兒童樂園等。此外，更有刺激的野外戰爭遊戲場地，適合大朋友團體作戰。而每到初秋時節，園內更有大片的粉紅波斯菊花海，吸引不少人前往拍照，大小朋友入場劃一收費$20，參與遊戲項目需另付款。

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農莊推介【13】錦田鄉村俱樂部

地址：元朗錦田水頭村230號

電話：2442 0909

營業時間：星期一至日10:00-18:00；10:00-19:00

交通方式：乘搭601特別線 (假日) 綠頂小巴可直達；或在西鐵錦上路站下車、C出口轉乘的士3至4分鐘可到達，大約$20。



農莊推介【14】樹屋田莊

在香港也可以感受樹屋的樂趣！位於大埔林村的「樹屋田莊」在9米高的大樹上搭建木屋，唯有用繩索攀爬到達，十分新奇！園內更有一系列歷奇活動，包括繩網挑戰、泰山飛索、奇妙橫水渡、康樂攀樹、草原露營、原野烹飪、創意木作坊、野外廚房等，適合大小朋友！門票（全日$140；半日$120）已包含部活動的費用，有興趣的朋友記得提前預約。

農莊推介【14】樹屋田莊 詳情及地址：

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農莊推介【15】富來休閒農莊

位於元朗的富來休閒農莊入場不用收費，園內設有足球場、釣魚場及釣蝦場（按重量收費，每兩$9），$50租一支釣魚竿，釣完蝦之後可以即場BBQ，自給自足，十分有趣！場內有彈床，兒童電動車等設施可以給小朋友玩樂。此外，農莊內還有冷氣露營帳篷，適合想露營但又怕熱的朋友！

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農莊推介【15】富來休閒農莊

地址：元朗錦田 長春新村路口

電話：6273 0538

營業時間：星期一至日10:00-22:00

交通方式：可乘搭綠色小巴601號，到北圍村站下車；或於元朗西鐵站或錦上路西鐵站乘搭的士，約30元左右。

