栢麗購物大道或將改建成美食大道！栢麗大道業主立案法團早前向城規會申請改劃食肆用途，擬設自助餐廳、咖啡室及茶室等，最近有關申請已獲批准，屆時栢麗大道將聚集美食及商舖，或成「港版表參道」，大家又有多個尖沙咀好去處喇！

尖沙咀好去處｜栢麗大道獲准翻新變美食大道 設Cafe/自助餐廳！或成港版表參道？

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位於尖沙咀九龍公園附近的栢麗購物大道，過往因公契限制，不容許經營飲食行業，現時舖位主要都是電器、珠寶、服裝等商戶，不過近年隨著人流轉淡，加上疫情衝擊等因素，導致栢麗購物大道不少舖位丟空。業主立案法團今年年中曾向城規會申請改劃食肆用途，有關項目早前經城規會審理，最終獲有附帶條件下批准通過。

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規劃署指出，今次栢麗大道改劃並沒有增加額外面積用途，大道上方的屋頂花園、周邊樹木及景觀均不會受影響；作為多元化發展，署方認為在土地運用上沒有與周邊環境不相符，相信可以為栢麗大道增添活力。據文件顯示，栢麗大道地下及一樓將作食肆、商店及服務行業用途，同時計劃建議「食肆」用途設置不超過五成（50%）總樓面面積限制。

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栢麗購物大道業主立案法團早前向城規會申請改劃用途，擬將大道一帶的部份舖位，改用作「食肆」及「商店及服務行業」，擬設自助餐廳、咖啡室及茶室等食肆。如果成功申請改劃成食肆用途，栢麗購物大道將聚集不少美食及商店，化身尖沙咀區內全新好去處，亦將成為周邊最大型美食大道。

另外，申請人為減低改劃食肆而影響九龍公園環境及彌敦道一帶的成齡樹，計劃建議「食肆」用途設置限制，相信栢麗購物大道一帶的成齡樹將會保留，加上聚集Cafe、餐廳、茶室等美食，或成「港版表參道」！

栢麗購物大道擬改劃成美食大道

地址：尖沙咀彌敦道111-181號

改建日期：待定

