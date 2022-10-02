山頂好去處｜山頂纜車重開要打卡　仲有5大必玩景點一日玩唔完

第六代山頂纜車在八月底重開，而這次重開伴隨著的有各種特色展區，而位於山頂纜車中環總站入口的藝術雕塑《無限之眼》更是第六代山頂纜車發展計劃中的重要一環。相信纜車重開會再一次吸引大家假日前往，



究竟山頂有甚麼好去處？快跟住小編逐一尋找山頂好去處啦！

8月27日第六代山頂纜車投入服務👇👇👇

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第六代山頂纜車

自1888年5月30日開始，山頂纜車服務香港逾130年，一直肩負著接載乘客日常往來香港中環商業區與山頂之間的任務。山頂纜車歷經數代演變，從最早期的燃煤蒸汽鍋爐，演化成現今最新一代的超高效能電子控制系統，全新第六代山頂纜車車身特別塗上具標誌性獨特「山頂纜車綠色」。

除了纜車換上綠色車身，中環山頂纜車站候車區更設有不少特色展區，沉浸式的展示幕、重現第一代山頂纜車、甚至有由澳洲華裔藝術家李林迪女士所設計的藝術雕塑《無限之眼》。喜歡打卡的你絕對可在候車區拍下不少美照喔～

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看看全新山頂纜車的特色和打卡位👇👇👇

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山頂纜車服務時間：07:00-22:00

班次：大約每15至20分鐘



山頂好去處

山頂5大景點，為你逐一介紹👇👇👇

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1. 凌霄閣摩天台428

山頂凌霄閣內設有坐擁醉人景色的時尚餐廳，及一系列創意悠閒食肆，再加上充滿傳統街道特色的山頂市集，和室內及室外的特別燈光效果，令凌霄閣成為山頂好去處之一。而在海拔428米高的凌霄閣摩天台428更可居高臨下鳥瞰山下風光。全港最高的360度觀景台讓你近觀充滿無限活力的都會景致，遠晀新界清新宜人的翠綠山巒，甚至憩靜安逸的南中國海離島景色，絕對是享受香港景色的最佳位置！

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地址：香港島半山山頂道128號

開放時間：星期一至五 10:00-21:00；星期六、日及公眾假期 08:00-21:00

聯絡電話：2849 0668



2. 大富翁夢想世界™️

相信各位兒時必定有玩過大富翁桌上遊戲，投擲骰子，買地建屋，憑策略成為唯一終極大富翁。而大富翁夢想世界™則是全球首間大富翁的主題館，座落於「大富翁：香港版」地位超然、地價最高的「地王」— 香港太平山頂。大富翁夢想世界™把桌上遊戲的經典元素立體呈現眼前，充滿驚喜等你來發現，讓每個你都在這裡成為大富翁！

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地址：香港島半山山頂道118號山頂廣場3樓301號

開放時間：星期一至日 10:00-20:00（最後入場時間為19:00）

聯絡電話：5632 9329



3. GO Museum

位於山頂廣場的GO Museum是光影藝術展場地，與不同藝術團體合作舉行聯乘展覽。GO Museum利用場內7個光影藝術裝置配合強勁音響，組成具有張力的視覺及聽覺體驗，是感受新式藝術的最佳地方。而今次GO Museum化身成為香港新銳打卡熱點，以Cyber X 2.0元宇宙為主題，與本地藝術家共同創作。Cyber X 2.0延續之前的設定，以元宇宙內一個擁有高端智慧的智能系統和觀眾互動，隨着參觀者的活動產生出不同形態和變化，絕對是科技感的打卡景點！

地址：香港島半山山頂道118號山頂廣場2樓201號

開放時間：星期一至四 11:00-18:30（最後入場時間為18:00）；星期五至日及公眾假期 11:00-20:00（最後入場時間為19:30）

聯絡電話：6577 8880



4. 趣味時光留影館

全港首個本地大型自拍體驗館，由香港舊日時光，感受昔日飛機在城中低空劃過的震撼，細味過去不同行業的特色，再穿梭進入光影世界、童話王國及歐式大宅，猶如置身在夢幻國度，五大主題區域，22個各具特色場景，以「自拍」的形式，讓影像留下動人心弦的一刻，令趣味時光化作永恆，拍下獨一無二的照片。每個區域，每個場景都讓你輕而易舉地拍下各種打卡照片，快和閨蜜、伴侶一同拍下美好回憶吧！

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地址：香港島半山山頂道128號凌霄閣2樓206號

開放時間：11:30-20:00（最後入場時間為19:00）

聯絡電話：2980 3883



5. 香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館雲集超過百尊全球名人蠟像，館內劃分為12個展區，「韓流專區」帶你和韓星們重溫電視劇中經典場景，感受熾熱韓風；「功夫專區」讓你與成龍等四大巨星切磋功夫。館內更有超級球王C朗的蠟像，足球迷切勿錯過和他打卡！而「動漫遊戲世界」更有各位Marvel英雄，絕對是各位影迷必去景點！

地址：香港島半山山頂道128號凌霄閣P101號

開放時間：11:00-20:00（最後入場時間為19:30）

聯絡電話：2849 6966



山頂交通

前往山頂的方法其實不止一種，以下會逐一介紹前往山頂的交通。

1. 步行（由港鐵中環站出發）

若天氣好，不妨選擇步行之山頂，從港鐵中環站到山頂凌霄閣大約需要1-1.5小時的步行路程。

2. 小巴

1號小巴可以往返中環國際金融中心二期以及山頂，約10至12分鐘一班。

服務時間：

星期一至日及公眾假期：06:20-00:00（由中環開出）

星期一至六（公眾假期除外）：06:45-00：25（由山頂開出）

星期日及公眾假期：07:00-00:00（由山頂開出）



3. 巴士

15號巴士 (新巴) 普通線可以往返中環渡輪碼頭或交易廣場以及山頂，每7至15分鐘一班。

服務時間：

星期一至日及公眾假期：06:15-00:15（中環開出）

星期一至六（公眾假期除外）：06:30-01:00（山頂開出）

星期日及公眾假期：07:00-01:00（由山頂開出）



X15號巴士 (新巴) 亦恢復服務，往返中環渡輪6號碼頭以及山頂。

服務時間：

星期六、日及公眾假期: 10:00 (由中環開出)

星期六、日及公眾假期: 18:00 (由山頂開出)



【本文獲「KKday」授權轉載。】