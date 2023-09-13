淘寶｜單親港媽淘地台雙人床為慳錢獨力裝　網民：淘你返嚟最實際

港人淘寶買傢俬早已見慣不怪，但要安裝起來就十分費功夫。最近有單親港媽分享在淘寶買了一張雙人床連地台，不只從地面抬上樓，更在沒有說明書下獨力完成安裝，獲大批網民力讚之餘，更有人笑稱「淘你返嚟最實際」、「點解人地老婆咁叻」，獲事主搞笑回覆！



（圖片來源：FB@淘寶開心share群組）

最近有單親港媽於社交平台Facebook群組「淘寶開心share」分享，自己於淘寶訂造地台加一張雙人床，包運費到港兼地面交收，前後僅花費$5,000多。然而，貨品沒有附上任何說明說或安裝圖，但為了節省安裝費用，事主惟有靠「估估吓」，遂憑一人之力獨自完成安裝，獲大批網民狂讚「好犀利」、「勁」。一大張地台僅花約$5,000，可謂非常抵買。事主指，其使用的集運公司，只要買滿3,500人民幣（約$3,800港元）便包運送至香港地址，但需要地面交收，因此她與友人合共上落達11次，才將所有地台板塊搬運上樓。不過大型傢俬免運費，仍然吸引不少網民留言。

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從相片中可見，該地台體積頗大，並且設有升降台，而且有一個個大小不一的格櫃，除了需要逐塊板裝砌外，部分板塊螺絲位置更需要自己開孔，對於不熟悉安裝原理的用家而言絕非易事。事主表示，自己花費了數天時間方完成安裝，更笑指「是因為窮」才不請師傅幫忙。

裝修功力如此高強，不少網民都對事主深表佩服，其中就有人留言指「你咁叻自己一個攪掂哂，淘你番黎（返嚟）最實際啦」，有人更於該留言下笑問「包唔包郵」，竟獲事主回覆「包郵但淘咗返黎（嚟）要包養」，對話非常搞笑。亦有網民感嘆「點解人哋啲老婆咁叻」、「一個女人自己裝 好叻」！