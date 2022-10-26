銅鑼灣泰式串燒放題$48起！任食陳皮魚蛋/牛柳粒/豬頸肉60分鐘

【銅鑼灣放題】銅鑼灣一間船麵專門店推出超值限時優惠，只需$48起，就可任食泰式串燒60分鐘，有齊陳皮魚蛋、燒牛丸、雞腎、豬頸肉等，豪華版更可以歎埋西冷、魷魚鬚、牛柳粒等，非常抵食！

【銅鑼灣放題】泰式串燒放題$48起！任食陳皮魚蛋/牛柳粒/豬頸肉60分鐘

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（圖片來源：IG@torcharmhk）

船麵專門店「船皇」最近於銅鑼灣分店推出60分鐘泰式串燒放題優惠，由即日起至10月31日，只要堂食任何款式大碗船麵，即可以優惠價$48升級至泰式串燒放題，任食串燒雞、串燒牛、陳皮魚蛋、燒牛丸、雞腎、豬頸肉等16款串燒。

想吃得更豐盛的朋友，堂食任何款式大碗船麵，可以$68優惠價升級至豪華版泰式串燒放題，可歎到西冷（每位限量1件）、牛舌、牛柳粒、泰國豬肉丸子、泰國牛肉丸子、豬大腸等串燒60分鐘，同樣相當抵食。

（圖片來源：船皇）

除了泰式串燒放題，餐廳亦有多款泰式料理供應，包括泰式秘製炸雞髀船麵、澳洲和牛船麵、泰式炸春卷、泰式炸蝦卷、單骨雞翼、秘醬通菜、曼谷海鮮火鍋、泰式奶茶、泰式龍眼冰等，價錢由$12起。

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船皇 60分鐘泰式串燒放題

日期：即日起至10月31日

地點：船皇銅鑼灣店

價錢：堂食任何款式大碗船麵，就可以優惠價$48升級至泰式串燒放題



*需全枱享用。

*限時60分鐘。

*每位需購買一碗大船麵。

*數量有限，售完即止。



船皇 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣謝斐道526號地舖

電話：2661 6880

營業時間：12:00-22:00

