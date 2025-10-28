紅磡美食23大推介｜掛汁刀削麵／爆餡芒果班戟／韓國學生聚腳小店

紅磡餐廳｜紅磡美食多，尤其紅磡站、黃埔站周邊美食更值得大家發掘。紅磡23大美食，包括港式串燒、焦糖布丁包、爆餡班戟、雪花冰、海南雞飯等，還有一間地點隱蔽的韓式小店，就連韓國學生都會專程前往！即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

紅磡美食【1】九份飽 —— 台灣家鄉味

香港有不少台灣食店，而這間九份飽就是靠又抵又正宗突圍而出！九份飽店舖裝修極具台灣風格，令人有一瞬間的錯覺去了台灣。食物方面，人氣之選雞排飯，雞排外皮炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，配搭醬汁撈飯超級滿足！另外炸雞軟骨、雙色薯球等台灣小食亦是必點！

九份飽

地址：紅磡船澳街99F號黃埔新邨佳富樓地下4N號舖



紅磡美食【2】韓兄弟燒烤 —— 韓國人主理小店、韓國學生聚腳地

韓兄弟燒烤位於紅磡崇潔街，地點較為隱蔽。餐廳由韓國人親自主理，食材採用濟洲島豬肉、韓牛、活海鮮等，加上價錢大眾化，吸引不少街坊食客前往，同時也是理工大學讀書的韓國學生聚腳地。招牌菜包括韓式刺身、醬油蟹、濟洲島豬斧頭扒、烤鰻魚 、A+韓牛以及炸雞等。

韓兄弟燒烤

地址：紅磡崇潔街27&63號地舖



紅磡美食【3】Black Sugar —— 木系Cafe、必試超豐富All Day Breakfast

Black Sugar位於紅磡黃埔天地百寶坊，餐廳面積雖然不大，但裝修佈置走木系風格，環境舒適企理，讓人不自覺便會放鬆心情。Cafe主打各式各樣的輕食，其中Deluxe egg Benedict、Black Sugar All Day Breakfast都是熱門菜式。All Day Breakfast非常豐富，當中滑蛋入口嫩滑，夾帶恰到好處的黑松露味道，酸種麵包香脆鬆軟，值得一試。

Black Sugar

地址：紅磡黃埔天地百寶坊(第3期)地下G17號舖



紅磡美食【4】波士頓快餐店——懷舊港式快餐店裝修 Edan MV取景地

波士頓快餐店為紅磡開業至今逾30年的老字號，餐廳裝修保留港式懷舊快餐店風格，非常打卡able，就連Edan呂爵安都曾在這裡拍過MV。老字號主打各式的鑊氣小炒及港式情懷小食，當中推介乾炒牛河、揚州炒飯等，另外下午茶時段的西多也是必試！

波士頓快餐店

地址：紅磡漆咸道北436-450號富運大廈地庫



紅磡美食【5】銘興山西刀削麵——掛汁彈牙刀削麵

想在紅磡吃到好味又足料的刀削麵，肯定非「銘興山西刀削麵」莫屬！餐廳的刀削拌麵可選熱拌、冷拌或湯麵。刀削麵麵質彈牙略帶嚼勁，而且相當掛汁，越食越滋味！其中推介必食豬頸肉熱拌刀削麵及花雕醉雞刀削麵！

銘興山西刀削麵

地址：紅磡民泰街2-32號地舖



紅磡美食【6】米気——精緻日式家庭料理 逾百種選擇！

米気主打精緻日式家庭料理，由米飯、主菜、冷盤、熱食、甜品及飲品都可以自由搭配，更可自行選擇加減各項料理，餐點組合多達100種，米飯更用日本國產米製作！網民就推薦醬油蛋、月見博多地雞團子、松葉蟹薯仔沙律、蔥燒牛舌、米気雪糕的配搭，十分豐富！

米気

地址：紅磡黃埔天地百寶坊(第3期)地下G32號舖



紅磡美食【7】讚好台灣——正宗台灣料理！必食滷肉飯、紅燒牛肉麵

讚好台灣是源自台中的小店，將台式路邊攤風味帶來香港，更獲得不少台灣人認證夠正宗！一眾網民推薦魚酥皮蛋豆腐、路邊攤拼盤、紅燒牛肉麵及滷肉飯，不僅價格親民而且分量十足，值得一試！

讚好台灣

地址：紅磡湖光街1-7號聯成大廈鴻運閣地下13及14號舖



紅磡美食【8】Still——隱世小店！打卡精緻西日Fusion菜

Still是位於啟岸的隱世小店，主打融合西班牙及日本料理的fusion菜，餐廳環境浪漫有格調，無論是聚會還是慶祝都十分適合！餐廳招牌菜包括西班牙海鮮炒飯、香煎慢煮八爪魚、慢煮北海道十勝豬腩片、特濃心太軟等，擺盤和食材搭配都非常精緻且打卡able！

Still

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸1樓06號舖



紅磡美食【9】周記醬料——煙韌彈牙燒賣／周記自家製豉油

周記醬料在長沙灣已有15年歷史，由第二代接班人周浩濤接手後，開始進軍燒賣市場！周浩濤特意花費數月時間精心研發這款燒賣，他選用越南魚柳和紅魚柳作為內餡，再加入自家出品的周記大地魚粉，提升鮮味，口感煙韌彈牙！2月更進駐紅磡！同樣地會販賣周記自家製豉油，由焦糖、頭抽、醬油、蔥段、老薑、蔥頭調製而成，味道香醇！此外，還有傳統涼果等食品。

周記醬料（紅磡店）

地址：民裕街23號地下



紅磡美食【10】陳茶館芋圓甜品專門店——開心果芋圓雪燕西米露

開店2年的陳茶館至今仍然長期大排長龍，數個月前推岀的開心果芋圓雪燕西米露（$52）成為了大熱！引來一班開心果粉絲！記者也不例外，吃了開心果芋圓雪燕西米露，成碗綠油油，看似會有濃郁的開心果味，但原來只是淡淡的，不過加了開心果碎，的確昇華了整個味道！芋圓煙韌，很有咬口，雪燕的份量豐富，有滋養肌膚的作用。

陳茶館芋圓甜品專門店

地址：紅磡必嘉街120號黃埔天地第3期百寶坊地下G12號舖



紅磡美食【11】火夫—— $168任飲生啤兩小時／虎蝦濃湯麵

長期滿座的火夫有7款麪食之選，而虎蝦濃湯麪是最為熱門！櫻花蝦包圍着虎蝦一同高温油炸，脆卜卜的口感，蝦身彈牙結實，質感比起一般炸物不同；而且拉麪麪條較腍身，湯底濃郁，難怪不少網民讚要二刷！串燒方面，加$10可以吃到葡提鴨卷、加$2可吃到燒牛柳粒，2款串燒也是必點！葡提鴨卷有柚子醬點綴，令味道更清新。喜歡飲啤酒的大家有福啦！$168任飲生啤兩小時！

火夫

地址：紅磡黃埔天地百寶坊(第3期)地下G29號舖



紅磡美食【12】餃里——九龍首店！餃子口味創新

以手工餃子而在屯門知名的餃子店——「餃里」在今年年初進駐紅磡，開設在九龍的首間分店。新店甫開張，已吸引不少人專程到訪。餃子店其中一個受歡迎之處，是供應多種口味的手工水餃。除了市面常見的椰菜鮮肉餃、韮菜鮮肉餃，還有賦有特色的咖哩鮮肉餃、泡菜鮮肉餃，讓人耳目一新。

餃里

地址：紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下C2號舖



紅磡美食【13】Bagel Gogo——配料勁厚！爆餡Bagel超邪惡

喜歡吃Bagel的朋友，快來試試供應食材份量多到「爆餡」的Bagel Gogo。Bagel Gogo大熱的厚蛋菠菜芝士三文治配芝士Bagel（$72起）、煙肉蛋Bagel（$70起）均配料十足！衝擊大家的視覺之餘，滿足各位大胃王。餐廳另有多款咖啡、沙律，讓人渡過休閒的時光。

Bagel Gogo

地址：紅磡崇志街35號地舖



紅磡美食【14】揉然地——法式布丁包大熱 首創多層次Tiramisu軟包

紅磡手作麵包店「揉然地Leisure Baker」主打創意新派麵包，款式超過60種！除了有近期大受歡迎的法式布丁包外，更將經典意式甜品Tiramisu與麵包結合，首創層次多重的Tiramisu軟包！

詳情可參閱下文：

紅磡美食【15】煎餅廚房——罕見東北小食！必試片皮鴨口味煎餅果子

主打源自北方、在香港非常少見的街頭小吃「煎餅果子」，供應即叫即製的煎餅果子。煎餅的餅皮煙靭香口，更用上正宗東北風味醬汁及薄脆，非常惹味！當中，片皮鴨口味煎餅果子非常值得一試！

詳情可參閱下文：

詳情可參閱下文：

紅磡美食【16】串噹噹——深宵必食！港式串燒配惹味川菜

在香港串燒天堂——紅磡之中殺出一片天的「串噹噹」，以串燒、燒烤及麻辣燙起家，自譽「麻甩界お任せ（Omakase）」，食物質素絕不馬虎，除了燒烤、麻辣燙烤得金黃恰當夠出色，另外近年搬入舖後新推的招牌避風塘炒茄子、卜卜蜆等均大獲好評，絕對是紅磡宵夜絕佳選擇！

+ 6

串噹噹

地址：紅磡蕪湖街78號A地舖



紅磡美食【17】蒙麵——老闆超串嘴！必食特濃番茄薯仔湯

食過好多車仔麵，論到最串嘴老闆，相信蒙麵絕對會上榜，居然夠膽在店內貼上「貪平勿進，謝謝。」、「唔等得，唔好食，謝謝！」等告示。不過老闆串得有資格，皆因開業多年一直標榜真材實料，招牌特濃番茄薯仔湯用足十幾斤薯仔和番茄去熬成，番茄濃湯口味濃郁，薯仔軟腍入味。菜單上更有金錢肚、蠔油冬菇、溏心滷蛋等多款自家製配料供選擇，難怪每日都大排長龍，連歌手許廷鏗都到場光顧！

+ 1

蒙麵

地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號舖



紅磡美食 【18】拉麵天王——昭和風拉麵小店！4款濃郁湯底

其實香港亦有不少高質拉麵店，可以讓食客重溫遊日滋味。位於紅磡的這間拉麵小店，裝修頗有昭和風情。最讓食客欲罷不能的是4大款式濃郁湯底，分別是白天王、赤天王、黑天王和限定天王。記者偏好黑天王（即黑蒜湯底），湯底濃郁，直接飲用卻意外不會太油膩，配上大片肥瘦叉燒、溏心蛋及其他配料食用，食落分外滿足！

拉麵天王

地址：紅磡德民街17-27號B5B地下



紅磡美食【19】三河屋﹒尾張屋——超高CP值鰻魚飯之王！

要數抵食鰻魚飯，相信三河屋一定榜上有名。三河屋在紅磡區開業多年，店面其貌不揚，憑藉一客鰻魚飯打響名堂，大湯碗盛上足料白飯，再鋪上原條半開鰻魚，最後淋上口味較淡的鰻魚醬汁。另外關東煮、忌廉飯亦是小店名物，歷年吸引不少理大學生光顧，是當之無愧的大學飯堂！

三河屋﹒尾張屋

地址：紅磡明安街7號地下



紅磡美食【20】素年Be With Years——主打日式精進料理

人氣素食Cafe「素年Years」在深水埗及荃灣設店以後，去年末亦在紅磡低調設店「Be With Years」。店內外繼續維持白色簡約設計，並提供日式及西式素食料理。紅磡分店再推出分店限定菜單，必食日式精進料理、韓式冷素麵，均是分店獨有菜式，想品嚐輕食亦可選宇治金時燕麥碗，或來一碟天婦羅拼盤。

素年Be With Years

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G27號舖



紅磡美食【21】紅磡雞蛋仔——街坊推介！必食爆餡芒果班戟

作為紅土舊區，近年即使大力翻新，小巷內仍然隱藏著不少老字號。其中這家紅磡雞蛋仔，相信大家已經毫不陌生，由木頭車做到上地舖，口碑載道兼價廉物美，雞蛋仔（$16起）蛋漿濃郁、烤得外脆內軟；格仔餅（$19起）多漿多糖，啖啖滿足；還有多款口味班戟，在物價高昂的今日仍然「畀足料」，必食爆餡沙律芒果班戟，盛上滿滿芒果粒，僅售$23！

紅磡雞蛋仔（香港01攝）

紅磡雞蛋仔

地址：紅磡大沽街寶利閣2號舖



紅磡美食【22】KOMEDA——名古屋過江龍！味噌炸豬扒方堡

在黃埔AEON內，有源自日本過江龍咖啡店——KOMEDA。KOMEDA黃埔店保留了名古屋店最大特色，買咖啡送自選配料厚多士，有烚蛋、蛋沙律和紅豆蓉。此外，味噌炸豬扒方堡（$79）、蛋白汁焗蝦仁（$89）也是必點！點選味噌炸豬扒方堡時，可自選不切或切2件或切4件，非常貼心的服務！

地址：紅磡黃埔天地黃埔號(第6期)AEON Style地下G01號舖



紅磡美食【23】勇記海南雞——人氣排隊海南雞飯

勇記海南雞長期高居人氣，由前君悅廚師主理，主打招牌海南雞飯，每日選用新鮮雞製成，獲Facebook「海南雞飯關注組」推介，同時亦都深受區內街坊歡迎。招牌海南雞飯，雞肉嫩滑大件，油飯雞油味濃而且粒粒分明，還送足料椰子雞湯，足料無味精，有蘿蔔、龍眼、椰子，清甜帶雞香，喜歡海南雞飯就一定要試這間！

勇記海南雞

地址：紅磡馬頭圍道23-35H號隆基大樓地下29L號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略