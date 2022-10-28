大帽山芒草2022又嚟啦！踏入10月，又是欣賞大帽山芒草的時候，一大片的金黃秋色，最先出現於較高的山頭，記者挑戰了本港第一高峰看，亦可能是全港最易到達的高山山頂——大帽山芒草。賞芒之餘更有另一驚喜！

大帽山芒草靚景路線｜記者實試2小時輕鬆登頂 附大帽山6件事

本日路線：如心廣場巴士總站 --> 大帽山 --> 大帽山天氣雷達站 --> 荃灣西

（圖片來源：Facebook@vivianyan；IG@vivian.yan88 授權使用）

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第1站：荃灣西如心廣場巴士總站出發

要去看大帽山芒草，最簡單的方法就是搭巴士，而唯一來往市區至登山起點的，就是九巴51號來往荃灣西與上村的循環線。雖然巴士會經過荃灣站，但Pe仔建議大家一定要在荃灣西上車，因為如心廣場巴士總站與如心廣場及海之戀商場等大型商場相連，出發前補給和如廁都是合適的地，而且踏入芒草季，基本上在如心廣場巴士總站就塞滿看大帽山芒草得行山人士，之後真的插針都上不到車！

要到大帽山郊野公園的起點，唯一巴士路線就是九巴51號來往荃灣西與上村的循環線。但如果平日去就要留意班次，因為一小時才有一班車，錯過了就要傻傻的等待。而在如心廣場下面的巴士總站進去第二個位置就是51號巴士停泊處。

第2站：向大帽山大波波進發

要到大帽山山頂看大帽山芒草，只要認住大帽山天氣雷達站的兩個「大波波」便可以，因為那裡就是大帽山的最高處，也是今日的大帽山芒草目的地！今次去大帽山只為睇芒草，所以今次介紹最簡單直達的路線。

在大帽山郊野公園下車後便走回頭，見到大帽山郊野公園的牌就是今日的起點，左轉沿著石屎路走即可。大家亦可以選擇在對面的巴士站開始行衛奕信徑，但漫步車路是最快攻頂又不用走梯級的方法。

（李琬瑩攝）

走不到5分鐘，就會見到「大帽山郊野公園遊客中心」的指示牌。轉入去就能到達登山前看大帽山芒草的最後補給點，由蓮姐主理的大帽山茶水亭。

返回石屎路繼續沿平坦的石屎路向上走便可，回頭看只見被風吹動的大樹，沒有人也沒有車，很舒服。一路向上，有點吃力，因為坡度都幾斜，但漫步當健行的話也算不錯的選擇。

再步行未幾，又遠眺到汀九橋和青馬大橋，第一次發現原來香港都有如此美的大帽山芒草風景，總覺得自己成功登頂後會感動萬分。越接近山頂，越沒有大樹遮蔭，但車路配藍天的風景很美。

（李琬瑩攝）

在大帽山管理站附近有一間廢棄的小屋，外牆上被噴了個大大的愛心。看見山頂的管理站，代表真正的重點在望。這裡也是所有車輛能到達的最高點，如果是駕車登山就可以到此停車。

（李琬瑩攝）

第3站：大帽山芒草賞芒還有狗尾草作伴

今次上山，原本只為大波波下的大帽山芒草，沒想到繼續向上走更加驚喜處處。因為山頂一帶亦有大量狗尾草，這種風景只有秋天可見。

（李琬瑩攝）

未見芒草，先有狗尾草迎接大家。不少登山客都會在此與狗尾草留影。

（李琬瑩攝）

再行上山頂，就會看到整個山頭都是金黃色的芒草！記者建議大家可以在日落時分去，影相效果全日最靚。不過記得要帶電筒下山。

上到全港最高峰，不要錯過在這裡拍下全景，因為能夠俯瞰香港陸地版圖超過八成半地域：獅子山、飛鵝山、太平山、馬鞍山，連元朗平原都看得清。

著名的髮夾彎時賞雲海、日出、日落的熱門地點，遠處還有青馬大橋。

（李琬瑩攝）

（李琬瑩攝）

市民能到達的全港最高處，閘後就是禁區範圍，既不能闖進，亦不能拍攝、錄影。

【大帽山郊野公園至登頂】

路程：約5公里

需時：約2小時

打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌗

獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌕

備註：記者建議絕對要等涼快的日子才好上山，因為越接近山頂，越沒有隱蔽處，暴曬的時間就會增加，即使有涼風吹拂也十分炎熱，做足防曬之餘一定要帶夠水！



這次大帽山登頂來回一程其實沒什麼難度，但上斜上足兩個鐘真的會有點懷疑人生，所以盡量享受沿途風景並慢慢行上去，這亦是懶遊的宗旨嘛！



無論是去郊外或登山，記得愛護環境，自己垃圾自己帶走。另外亦要留意登山禮儀，不要為其他遊人帶來任何不便。

【關於大帽山的6件事】

【1】大帽山有幾高？

大帽山是全港第一高山，海拔957米，是香港少有被歸類為溫帶季風氣候的地方。

【2】全港最高峰真的連新手都輕易挑戰？

大家可以乘51號巴士直達大帽山郊野公園遊客中心附近，然後沿車路登頂，全是鋪好的石屎地，除了上斜稍為累，真的是行山新手都可以輕鬆行完。

【3】大帽山的名字與大霧有關嗎？

大帽山因為經常處於大霧狀態，亦有人俗稱「大霧山」。但根據史籍《新安縣志》記載，大帽山的山形如大帽子才因而命名。

【4】大帽山會落雪嗎？

即使未上過大帽山，大家一定記得2016年有「港女」為賞霜跣住落山的場景。的確，大帽山是香港平均氣溫最低的地方之一，冬天會出現結冰、霜凍甚至輕微降雪。

【5】大帽山天氣雷達站就是最高點了嗎？

雖然大帽山高957米，但市民可以進入的最高點只到930米範圍，再高的範圍都屬於天文台禁區，闖入去就是違法的了！

【6】大帽山曾經盛產茶葉？

大帽山早於300多年前是本港其中一個高山產茶區，不過茶園在1920年左右便荒廢，大家登山時或發現茶田的痕跡。