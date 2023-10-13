淘寶｜港女淘$10洗衣機槽清潔劑洗出超多污垢　網民：愈洗愈污糟

有網民在淘寶購入一款洗衣機槽清潔劑，使用後洗出大量污垢髒物，效果勁過外國牌子，網購店僅售$10起！但有網民直言用完後，反而愈洗愈污糟，甚至會停機塞水喉，更有人指「以後都唔敢再洗」。



淘寶$10洗衣機槽清潔劑 洗出超多污垢！

有網民在社交平台Facebook群組「淘寶開心share」發文分享，指自己於淘寶購入一款名為「老管家」的洗衣機槽清潔劑，試用後竟洗出一堆污垢髒物，形容「嚇咗一跳」，更指之前曾經用過一款韓國牌子的清潔劑清洗機槽，但「完全唔覺咁污糟」。目前該款清潔劑於部分網購平台有售，其中淘寶每盒定價9.8至52.8人民幣不等。

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貼文一出引來不少網民留言熱議。其中有不少人表示，曾經使用過該款洗衣機槽清潔劑，洗出來的污垢雖多，卻不代表洗衣機完全乾淨，後續清理工作困難之餘，更加有機會壞機。有網民指「越洗越多污糟野走出來」、「勁到會停機塞水喉」，有人更指試用過後「以後都唔敢再洗」，建議初頭最好分次使用；亦有不少人指會使用吸塵機吸走污垢。

事主則表示，她將毛巾放入機槽黏走大部分污垢後，再用消毒濕紙巾清理，之後再開一次空機；不過都有網民指，試過「吉（空）機洗3次仲有好多（污垢）」。對此，有網民建議若使用清潔劑時，可以利用洗衣球過濾網，稱洗完會「裝住啲污糟嘢」；都有人指亂用清潔劑分分鐘更容易壞機，建議直接尋找專業人士拆開清洗。大家不妨留意一下。

洗衣機使用要點如下：

【1】勿一次放過多衣物量入機洗，最多8成滿，讓洗衣機可以有足夠空間運轉。

【2】勿放大量洗衣粉、洗衣液及亂用機槽清潔劑，以免影響洗衣機運作功能。

【3】勿以醋或漂白水倒入洗衣機清洗機槽，有機會侵蝕機身零件。

【4】定期清洗乾淨洗衣機機槽，建議尋找專業人士意見。