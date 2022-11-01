天仁茗茶指定分店第2杯半價！5款茶飲適用、Movenpick奶昔都有！

天仁茗茶觀塘區限定優惠！天仁茗茶於觀塘指定分店，一連6日推出指定茶飲第2杯半價優惠，5款人氣茶飲都適用，即了解優惠詳情，和朋友去歎茶飲啦！

天仁觀塘指定分店第2杯半價！5款茶飲適用、Movenpick奶昔都有！

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示意圖（圖片來源：天仁茗茶）

連鎖台式茶飲店「天仁茗茶」，由即日起至11月6日，一連6日，於觀塘一田百貨分店，推出指定茶飲第2杯半價優惠，每杯原價$60，折後平均每杯$45，適用款式如下：

【1】鐵觀音朱古力雪糕奶昔

【2】士多啤梨雪糕綠茶奶昔

【3】913呍呢嗱雪糕奶昔

【4】雙果雪葩冰沙

【5】雙檸雪葩綠茶冰沙



是次第2杯半價優惠，只適用於觀塘一田百貨分店以及上述5款茶飲。同時亦要留意，購買的茶飲款式、口味、冰度及甜度須為一致，方可使用第2杯半價優惠。

（圖片來源：天仁茗茶）

天仁茗茶第2杯半價優惠

日期：即日起至11月6日

地點：天仁茗茶觀塘一田百貨分店



*茶飲款式、口味、冰度及甜度須為一致。

*優惠款式只設中杯。

*優惠條款及細則以天仁茗茶官方為準。



天仁茗茶 觀塘一田百貨分店

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期（apm）LG樓一田百貨KT-004號舖

電話：3464 0940

營業時間：10:00-18:00

