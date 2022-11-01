天仁茗茶指定分店第2杯半價！5款茶飲適用、Movenpick奶昔都有！
撰文：草莓泡芙
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天仁茗茶觀塘區限定優惠！天仁茗茶於觀塘指定分店，一連6日推出指定茶飲第2杯半價優惠，5款人氣茶飲都適用，即了解優惠詳情，和朋友去歎茶飲啦！
天仁觀塘指定分店第2杯半價！5款茶飲適用、Movenpick奶昔都有！
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連鎖台式茶飲店「天仁茗茶」，由即日起至11月6日，一連6日，於觀塘一田百貨分店，推出指定茶飲第2杯半價優惠，每杯原價$60，折後平均每杯$45，適用款式如下：
【1】鐵觀音朱古力雪糕奶昔
【2】士多啤梨雪糕綠茶奶昔
【3】913呍呢嗱雪糕奶昔
【4】雙果雪葩冰沙
【5】雙檸雪葩綠茶冰沙
是次第2杯半價優惠，只適用於觀塘一田百貨分店以及上述5款茶飲。同時亦要留意，購買的茶飲款式、口味、冰度及甜度須為一致，方可使用第2杯半價優惠。
天仁茗茶第2杯半價優惠
日期：即日起至11月6日
地點：天仁茗茶觀塘一田百貨分店
*茶飲款式、口味、冰度及甜度須為一致。
*優惠款式只設中杯。
*優惠條款及細則以天仁茗茶官方為準。
天仁茗茶 觀塘一田百貨分店
地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期（apm）LG樓一田百貨KT-004號舖
電話：3464 0940
營業時間：10:00-18:00