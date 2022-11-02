雙11優惠合集！18大商戶11.11優惠減價　酒店/電器/家品$5起開搶

雙11優惠又回歸！又到一年11.11，商戶紛紛推出雙11優惠，酒店、電器、家品等商品$5起開搶，必留意$1,500搶iPhone 14、$1,111搶AirPods Pro、$608搶ESTĒE LAUDER「小棕瓶」等，即看雙11購物節11.11優惠！

雙11優惠合集！逾10商戶11.11優惠減價 酒店/電器/家品$5起開搶

雙11優惠【1】豐澤

豐澤最新推出網店限定的雙11購物節優惠，過千件人氣產品低至16折，其中包括手機、耳機、手提電腦、平板電腦及周邊配件、健康美容、大小型家電、運動及健身器材等均有優惠！由即日起至11月11日，一連10日都有雙11快閃搶購優惠，並以低至$11驚喜價限量發售。

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其中包括$11搶小米體脂磅、$3,111搶SAMSUNG Galaxy Tab S7、$9,111搶APPLE MacBook Pro（M2）、$1,111搶 APPLE AirPods Pro等，另外更有智能手錶、焗爐、即影即有相機等，每日早上10時開搶，使用限定折上折優惠碼，更可享最高$800折扣，而且買任何產品額外加碼再送$100電子優惠券，更多詳情請至官網查詢。

雙11優惠【1】豐澤雙11優惠活動網站

推廣日期：即日起至11月11日

推廣地點：豐澤官網

網站：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/double-11

推廣優惠：

【1】$11起驚喜價限量發售

【2】雙11限定折上折優惠碼，最高享$800折扣

【3】買任何產品額外加碼再送$100電子優惠券

*更多詳情請至官網查詢。



雙11優惠【2】01Mall

迎接雙11購物節，01Mall亦多款推出11.11優惠，其中女生必留意Golden Lifestyle雙11優惠，Clarins、Etude House、Shiseido、LA MER等化妝品及護膚品有優惠，最平$22有交易；FreeD雙11優惠必留意Samsung手機、小米手機及Nintendo Switch Lite遊戲機低至1折，$111就可以入手！另外還有多個商戶，涵蓋日用品、零食、各國手信，部分商品已推出優惠，部分則待11.11購物節當日正式推出，有興趣可點解下列連結進入活動網站了解詳情：

化妝品及護膚品優惠（包括Clarins、Etude House、Shiseido、LA MER等$22起）

手機及遊戲機優惠（包括Samsung、小米、Nintendo Switch等$111起）

家居電器及日用品優惠（包括電烤爐、晾衣架、折疊衣架、水溫計、家居杯等$11起）

零食及手信優惠（包括青鳥旅行蛋捲、維格餅家鳳梨酥等$11起）

（圖片來源：01mall截圖）

雙11優惠【3】友和

友和YOHO推出雙11購物節優惠，多款人氣家電、電子產品、家品等低至$11，包括$1,500搶iPhone 14、AirPods Pro等APPLE產品，更可額外再減$200，非常抵買。今次優惠亦涵蓋Switch、Dyson風筒等熱賣產品，即看搶購詳情！

雙11優惠【3】友和詳情可以按以下連結：

（圖片來源：友和）

雙11優惠【4】電器幫ElecBoy

電器幫ElecBoy為迎接「雙11」購物節，在11月1日至11月13日期間，推出「雙11購物戰」6大優惠，包括舉行雙11閃購戰低至$11、新會員獎賞、全店過萬件產品低至1折、超過$1,111優惠券加碼賞、免運費優惠及產品評價獎賞計劃。

精選11.11優惠包括：11月3日必搶小米空氣淨化器 4 Pro $950（原價$1,899）；11月6日必搶DYSON Supersonic™ HD08 風筒$1,840（原價$3,680）、11月7日必搶APPLE AirPods Pro (第2代) $1,111（原價$1,849）等，詳情可前往電器幫ElecBoy活動網站查詢。

雙11優惠【4】電器幫ElecBoy活動網站：https://www.elecboy.com.hk/pages/double11

（圖片來源：電器幫）

雙11優惠【4】大家樂

大家樂將於11.11推出「孖住買 拾一折」優惠，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐套餐$5起！另外必搶「打堅爐火鍋餐」，打邊爐每位僅由$6.8起。

雙11優惠【4】大家樂詳情可以按以下連結：

大家樂於雙11購物節就推出了全新「孖住買 拾一折」優惠。（圖片來源：YOHO MALL）

雙11優惠【5】ZALORA

ZALORA雙11優惠1折起！逾40大品牌減價低至1折，涵蓋名牌手袋銀包、運動品牌等，其中包括LV、GUCCI勁劈逾$1.5萬！BURBERRY、MICHAEL KORS、Kate Spade、Longchamp等，最平$256就可以買到，指定品牌更可享額外最多半價折扣！

雙11優惠【5】ZALORA詳情可以按以下連結：

雙11優惠【6】Uniqlo

雙11優惠期間，UNIQLO推出11.11購物節優惠，門市及網店均有多重優惠，大熱單品包括HEATTECH、羽絨、法蘭絨恤衫、搖粒絨單品等低至$59發售，另外免費派發20,000份獎品，包括HEATTECH、iPhone 14及PS5等，還有多款減價優惠最平$19可入手！

雙11優惠【6】Uniqlo詳情可以按以下連結：

（圖片來源：美麗華商場）

雙11優惠【7】屈臣氏

迎接「雙11」購物節，屈臣氏推出11.11限定優惠「11.11瘋狂大折日」，即日起至11月13日，無間斷推出優惠及禮品，限時閃購低至$5/件等，另邀請試當真校花校草10強參賽者Natalie 及何求，於11月4至13日期間於屈臣氏專頁舉行直播，同時推出限定優惠，有興趣可前往屈臣氏網店觀看「11.11瘋狂大折日」詳情。

雙11優惠【7】屈臣氏活動網站：點擊前往活動網站

（圖片來源：屈臣氏）

雙11優惠【8】Trip.com

Trip.com於10月慶祝成立5週年，適逢「雙11」購物節，推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」限時優惠2折起：每逢星期一、三、五早上10時開搶酒店優惠$111起、逢星期二、四早上10時開搶本地玩樂優惠$11起、每天晚上10時開搶酒店、機票優惠代碼，價值高達$1,111。

精選商戶包括WM酒店、香港迪士尼樂園酒店、ARTE M、Häagen-Dazs、挪亞方舟等，優惠商品數量有限，有興趣可前往「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動網頁了解詳情。

雙11優惠【8】Trip.com活動網站：點擊前往活動網站

（圖片來源：Trip.com）

雙11優惠【9】Klook

Klook都有就雙11推出優惠！呼應即將到來的11.11購物節，即日起至11月15日推出「11.11 開關狂歡節」活動優惠，本地及海外玩食住行都有份：優惠期間每日逢12時開搶Staycation優惠、3時開搶酒店Book房優惠、6時開搶吃喝玩樂優惠、9時開搶海外活動優惠。

另外在11月1日至11月30日期間，Klook更將大派「HK$111」優惠碼，使用「111NOV22」，消費滿HK$1,500或以上即可享HK$111即時折扣，名額有限，送完即止。詳細折扣資訊及更多優惠，可前往Klook「11.11 開關狂歡節」活動網站查詢。

雙11優惠【9】Klook活動網站：點擊前往活動網站

（圖片來源：Klook）

雙11優惠【10】IKEA

來到雙11購物節日，IKEA推出11.11晚上限時優惠，在即日起至11月14日，過千款精選產品，包括床上用品、家居收納產品、煮食用具及餐具等低至85折。另外，於網店購物全單滿港幣$4,000，更可有免費送貨服務。

雙11優惠【10】IKEA活動網站：https://www.ikea.com.hk/zh

（圖片來源：IKEA）

雙11優惠【11】莎莎

莎莎Sasa在雙11購物節期間，舉行「雙11 Chill抵買」優惠，La Roche-Posay、JO MALONE、SHISEIDO等多個人氣品牌商品以優惠價發售，最平低至1折，多款商品$11開搶，另外還有「$110/2件」、「一口價$110」、「撳價至35折」等。

另外同期還有「莎莎美麗激減Mega Sale」，護膚、彩妝、香水至個人護理產品均減價發售，LA MER、ESTĒE LAUDER、clé de peau、YSL、Dior、JO MALONE等人氣品牌低至18折優惠。精選商品包括：ESTĒE LAUDER「小棕瓶」$608（原價$1,545）、LANCÔME「小黑瓶」$780（原價$1,850）、ORIGINS靈芝菇菌精華水$125（$370），兩大優惠可前往Sasa官方網站查詢詳情。

雙11優惠【11】莎莎

活動網站：https://www.sasa.com.hk/

活動地址：Sasa各門市

（圖片來源：莎莎Sasa）

雙11優惠【12】日本城

日本城推出雙11優惠，由即日起11月11日，會與多個品牌合作推出抵買精選商品，包括大家樂美食券買$1,000送$100再送超過$300現金券、太興美食買$500送$50再送奶茶券等。

在雙11購物節於日本城網店購物，買顯示「雙11 購物節活動圖像」的貨品滿$111，即可以$11加購指定商品，包括小米小背包、保溫瓶及口罩等。亦可以$111搶購精選商品，包括沙灘帳篷、HELLO KITTY LED 美甲儀、深炒鍋連蓋、蒸煮盒等等。

由即日起至11月13日期間，在日本城購物滿$1,000，輸入優惠碼「JHC1000」即減$111；購買滿$511，輸入優惠碼「JHC511」即減$55；輸入優惠碼「111」即減$11。

由即日起至11月20日，買任何商品滿$111（不包括禮券、現金券、美食券），即送$11 電子現金優惠券作下次使用，多買多送！

雙11優惠【12】日本城

活動網站：www.jhceshop.com

活動地址：日本城門市及網店

（圖片來源：日本城）

雙11優惠【13】AEON

AEON推出雙11購物優惠，由11月11日至11月13日期間舉行「11.11瘋狂購物節」，設有「買1送1」、$11」及「$111」專區，多款新鮮食品、零食飲品、生活用品、家電都有減價！

另外，於AEON購物城購物滿$599，輸入優惠碼「AEON30」，即減$30；購物滿$899，輸入「AEON80」，即減$80。

雙11優惠【13】AEON

活動地址：AEON門市及網店（部分商品AEON STYLE旺角及油塘、AEON SUPERMARKET尖沙咀店及AEON網上購物城除外）

雙11優惠【14】Cath Kidston

Cath Kidston推出雙11優惠，在11.11購物節期間，由即日起至11月13日，官方網站過百產品減價，一律以$111、$211、$311發售，購物滿$700輸入指定代碼，額外減$111；滿$1,100額外減$211。

雙11優惠【14】Cath Kidston活動網站：點擊進入活動網站

（圖片來源：Cath Kidston Hong Kong）

雙11優惠【15】Puma

Puma亦有推出雙11優惠，在11.11購物節活動期間，購買指定優惠商品，購物滿3件可獲額外6折，購買4件可獲額外半價！

雙11優惠【15】Puma活動網站：點擊進入活動網站

PUMA Suede Classic Made In Japan（PUMA官網）

雙11優惠【16】Crocs

Crocs在11.11購物節期間，推出雙11優惠，$548任選2對鞋，另外特設 $111/$211/$311 購物區，只需低至$111即可選購Crocs產品！

雙11優惠【16】Crocs活動網站：點擊進入活動網站

（圖片來源：Crocs）

雙11優惠【17】榮耀香港HONOR HONG KONG

榮耀香港HONOR HONG KONG 於本年11月10日，於香港推出全新「流金色」的HONOR Magic4 Pro，售7,299元。在雙11購物節期間，推出限定11.11優惠。由即日起至11月30日，選購任何顏色的HONOR Magic4 Pro，可免費獲贈HONOR專屬禮盒。禮品總值超過1,800元，禮品包括HONOR Earbuds 3 Pro藍牙耳機、HONOR BAND 6智慧手環及MAGIC 4 PRO原裝手機殼。

（圖片來源：榮耀香港HONOR HONG KONG）

雙11優惠【18】LeSportsac

向以輕巧耐用著名的背包品牌LeSportsac，推出雙11限時優惠，由11月11日至11月18日，全場正價貨品減至8折；精選旅行袋及配件，減至4折；即日起首次於網店登記的顧客即可享單次9折優惠，最平$70就可以入手。

優惠網站：https://www.lesportsac.com/

（圖片來源：LeSportsac）