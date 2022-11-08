大家樂雙11優惠！火鍋每位$6.8起、早餐/套餐/下午茶餐最平$5起
大家樂雙11優惠即將推出！今次於11.11推出「孖住買 拾一折」優惠，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐套餐$5起！另外必搶「打堅爐火鍋餐」，打邊爐每位僅由$6.8起，即看優惠詳情！
大家樂雙11優惠！火鍋每位$6.8起、早餐/套餐/下午茶餐最平$5起
好多餐廳都推出11.11優惠，其中大家樂於雙11購物節就推出了全新「孖住買 拾一折」優惠，限量二人餐第二件即享1折優惠！
「孖住買 拾一折」優惠將於雙11購物節當日（即11月11日）當日上午11時起，於網店eatCDC.com，以餐券形式發售。二人餐餐券一共有足足9款，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐套餐，最平$50，第二件以1折發售則低至$5，有興趣絕對不可錯過！
大家樂餐券優惠詳情：
日期及時間：2022年11月11日上午11時起發售
購買方式：登入eatCDC.com或透過Club 100易.0手機程式登入eatCDC.com
購買限制：每張訂單可享此優惠1次，折扣以最低價格之產品計算；數量有限，售完即止。
大家樂餐券早餐優惠【1】 「招牌食晨早餐」二人餐
$65，第二件1折價$6.5
購物連結：https://bit.ly/3zK7NK7
大家樂餐券早餐優惠【2】 「金粟肉絲銀針粉」二人餐
$66，第二件1折價$6.6
購物連結：https://bit.ly/3FMnBzT
大家樂餐券午餐優惠【3】 「快趣桶」二人餐
$50，第二件1折價$5
購物連結：https://bit.ly/3UbH6pT
大家樂餐券午餐優惠【4】 「意粉環球風情」二人餐
$70，第二件1折價$7
購物連結：https://bit.ly/3NJ9CwM
大家樂餐券午餐優惠【5】 「焗素豬扒飯」二人餐
$95，第二件1折價$9.5
購物連結：https://bit.ly/3t51YmB
大家樂餐券下午茶優惠【6】「雞翼西多士」二人餐
$55，第二件1折價$5.5
購物連結：https://bit.ly/3WFwDED
大家樂餐券晚餐優惠【7】「老火湯小菜」二人餐
$110，第二件1折價$11
購物連結：https://bit.ly/3U9K7Hl
大家樂餐券晚餐優惠【8】 「鐵板餐」二人餐 (只限堂食)
$125，第二件1折價$12.5
購物連結：https://bit.ly/3E6PkKh
大家樂餐券晚餐優惠【9】「打堅爐火鍋」二人餐
$135，第二件1折價$13.5
購物連結：https://bit.ly/3TeJTgy
大家樂雙11優惠是什麼？
大家樂雙11推出「孖住買拾一折」優惠，限量二人餐第二件即享1折優惠，詳情可瀏覽內文。
大家樂雙11優惠有什麼優惠商品？
大家樂雙11優惠推出一共9款二人餐餐券，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐套餐，第二件以1折發售低至$5，詳情可瀏覽內文。