大家樂雙11優惠即將推出！今次於11.11推出「孖住買 拾一折」優惠，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐套餐$5起！另外必搶「打堅爐火鍋餐」，打邊爐每位僅由$6.8起，即看優惠詳情！

大家樂雙11優惠！火鍋每位$6.8起、早餐/套餐/下午茶餐最平$5起

好多餐廳都推出11.11優惠，其中大家樂於雙11購物節就推出了全新「孖住買 拾一折」優惠，限量二人餐第二件即享1折優惠！

大家樂於雙11購物節就推出了全新「孖住買 拾一折」優惠。（圖片來源：YOHO MALL）

「孖住買 拾一折」優惠將於雙11購物節當日（即11月11日）當日上午11時起，於網店eatCDC.com，以餐券形式發售。二人餐餐券一共有足足9款，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐套餐，最平$50，第二件以1折發售則低至$5，有興趣絕對不可錯過！

大家樂優惠將於雙11優惠當日（即11月11日）當日上午11時起發售。（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券優惠詳情：

日期及時間：2022年11月11日上午11時起發售

購買方式：登入eatCDC.com或透過Club 100易.0手機程式登入eatCDC.com

購買限制：每張訂單可享此優惠1次，折扣以最低價格之產品計算；數量有限，售完即止。

大家樂餐券早餐優惠【1】 「招牌食晨早餐」二人餐

$65，第二件1折價$6.5

購物連結：https://bit.ly/3zK7NK7

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券早餐優惠【2】 「金粟肉絲銀針粉」二人餐

$66，第二件1折價$6.6

購物連結：https://bit.ly/3FMnBzT

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券午餐優惠【3】 「快趣桶」二人餐

$50，第二件1折價$5

購物連結：https://bit.ly/3UbH6pT

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券午餐優惠【4】 「意粉環球風情」二人餐

$70，第二件1折價$7

購物連結：https://bit.ly/3NJ9CwM

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券午餐優惠【5】 「焗素豬扒飯」二人餐

$95，第二件1折價$9.5

購物連結：https://bit.ly/3t51YmB

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券下午茶優惠【6】「雞翼西多士」二人餐

$55，第二件1折價$5.5

購物連結：https://bit.ly/3WFwDED

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券晚餐優惠【7】「老火湯小菜」二人餐

$110，第二件1折價$11

購物連結：https://bit.ly/3U9K7Hl

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券晚餐優惠【8】 「鐵板餐」二人餐 (只限堂食)

$125，第二件1折價$12.5

購物連結：https://bit.ly/3E6PkKh

大家樂雙11餐券套票優惠（圖片來源：大家樂）

大家樂餐券晚餐優惠【9】「打堅爐火鍋」二人餐

$135，第二件1折價$13.5

購物連結：https://bit.ly/3TeJTgy