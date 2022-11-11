灣仔餅店快閃$10優惠日！$10歎牛角包/牛肉意粉/朱古力開心果蛋糕

有灣仔餅店迎來10周年，於11月指定日子舉行快閃$10優惠日，指定10款招牌美食均一價$10就可以歎到，有齊牛角包、三文治、朱古力開心果蛋糕、蕃茄牛肉意粉等，相當抵食！

灣仔餅店Passion快閃$10優惠日！$10歎牛角包/朱古力開心果蛋糕

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（圖片來源：Passion）

位於灣仔的法式餅店「Passion」迎來開業10周年，推出一日限定快閃優惠日，於11月22日前往灣仔店，只需$10就可以歎到多款招牌美食，糕點及主食都有，非常抵食！

（圖片來源：Passion）

是次$10優惠日適用於10款指定美食，大家可於1樓堂食區購買最多1款$10優惠美食，或於地面購買最多2款$10優惠美食，款式包括地中海小米沙律、印度烤雞肉三文治、朱古力開心果蛋糕、檸檬撻、蕃茄牛肉意粉、雜菌黑麥酸種麵團多士、牛角包、法式鹹派配沙律、烤雞三文治或吞拿魚三文治。

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是次$10優惠日優惠美食數量有限，售完即止，喜愛西式糕點及美食的朋友要留意了！

Passion 10周年快閃$10優惠日

日期：2022年11月22日早上11時起

地點：灣仔店



Passion 灣仔店

地址：灣仔皇后大道東200號利東街G11，G12及F12A號舖

電話：2833 6778

營業時間：（星期五至星期三）08:00-22:00（星期四）08:00-23:00

