花斑茶社全線23間分店指定茶飲半價！平歎泰式仙草奶茶/綠茶多多

花斑茶社推出4周年超值優惠，即日起至12月中，全線23間分店，於指定日期期間，購買指定茶飲，即可享有半價優惠，款式包括泰式仙草奶茶、綠茶多多、黑糖珍珠奶茶等，喜愛手搖茶飲的朋友要留意了！

花斑全線23間分店指定茶飲半價！平歎泰式仙草奶茶/綠茶多多/珍奶

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（圖片來源：花斑茶社）

花斑茶社推出4周年超值優惠，由即日起至12月19日，全線23間分店將會於不同日子，推出各分店指定茶飲半價優惠，詳情如下：

大埔店（11月17至19日）：葡萄柚冰茶

北角店（12月15至17日）：桂花烏龍奶茶

康怡店（11月13至15日）：名間四季春

屯門城點店（11月7至9日）：黑糖珍珠烏龍奶茶

黃埔店（11月15至17日）：翠玉大薰花

太子店（12月11至13日）：黑糖珍珠奶茶

元朗店（12月1至3日）：薰花奶綠

淘大店（12月17至19日）芒果冰茶

土瓜灣店（11月21至23日）：烏龍奶茶

新蒲崗店（11月25至27日）：荔枝綠茶

銅鑼灣店（12月7至9日）：檸檬冰茶

上環店（11月19至21日）：草莓多多

西環店（11月9至11日）：泰式仙草奶茶

觀塘店（12月3至5日）：草莓紅茶

旺角店（12月5至7日）：綠茶多多

將軍澳店（11月29日至12月1日）：桂花烏龍

灣仔（11月9至11日）：黃金烏龍

火炭店（11月11至13日）：鳳梨冰茶

筲箕灣店（11月27至29日）：柳丁綠茶

屯門珀御店（12月13至15日）：珍珠奶茶/奶綠

沙田店（11月23至25日）：鳳梨多多

尖沙咀店（11月5至7日）：紅豆奶茶/奶綠



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全線分店指定茶飲半價優惠，數量有限，售完即止，詳情可到官方Instagram或官方Facebook查詢。

（ 圖片來源：花斑茶社）

花斑茶社4周年半價優惠

日期：即日起至12月19日（各分店優惠日期不同）

地點：全線分店

分店地址：https://www.facebook.com/abouteahk

