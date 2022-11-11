麥當勞18件麥樂雞回歸+6張優惠券！4款新麥樂雞醬/新ShakeShake粉

麥當勞又有新優惠！麥當勞18件麥樂雞將強勢回歸，更推出4款期間限定麥樂雞醬，包括蜜糖芥末醬、香草檸檬醬等，套餐使用優惠券更即可減$3！同時，麥當勞亦推出全新系列甜品，包括藍莓吉士批及意式芝士蛋糕味麥旋風，另設有6張優惠券。

麥當勞18件麥樂雞回歸！全新4款麥樂雞醬登場 蜜糖芥末/香草檸檬

（圖片來源：麥當勞）

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麥當勞18件麥樂雞回歸！麥當勞由下周一（14日）起將再度推出18件麥樂雞，今次更會加推4款期間限定麥樂雞醬，包括「蜜糖芥末醬」、「香草檸檬醬」、「韓式烤牛肉風味醬」及「和風芥末醬」，以迎接2022年FIFA世界盃！

由11月14日起，選購6件麥樂雞超值套餐，便可選「蜜糖芥末醬」、「香草檸檬醬」、「韓式烤牛肉風味醬」或「和風芥末醬」其中一款；選購18件麥樂雞超值套餐，則可一次過享受4款特色麥樂雞醬。

除了 18 件麥樂雞外，麥當勞亦會推出Shake Shake薯條「鐵板黑椒汁味調味粉」，以及芒果雜果梳打，芒果熱情果梳打配上粒粒雜果，清甜解渴，多重享受！

麥當勞亦推出2款全新甜品，包括$9歎藍莓吉士批、$15意式芝士蛋糕味麥旋風等，前者以藍莓醬配上濃郁吉士醬，口感層次豐富；後者以意式芝士蛋糕，配上順滑新地及粒粒Oreo，甜品控不要錯過！

另外，麥當勞最新推出6張全新優惠券，可於全日不同時段使用。當中包括「18件麥樂雞套餐減$3」、$36歎6件麥樂雞超值套餐配意式芝士蛋糕味麥旋風、$40起9件麥樂雞超值套餐（可選2款特色麥樂雞醬）、及$26食6件麥樂雞超值套餐等。

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麥當勞App 優惠券

優惠日期：2022年11月14日起（11:00 - 00:00）



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

