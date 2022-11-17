近期日圓持續貶值，日圓兌港元一度跌穿5.2算，正值是「返鄉下」掃平貨好時機！受匯率影響，7款名牌手袋在日本未退稅入手價，相當於香港價接近9折，最平較香港便宜近$5,000，包括Chloé、CELINE、DIOR、LOEWE、Prada、CHANEL及GUCCI！

（以日圓兌港元5.6匯率計算，匯率不時更新，價錢僅作參考）

日圓貶值！7大名牌手袋平過香港近$5,000 LadyDior/GUCCI/CELINE

名牌手袋優惠【1】Chloé

Chloé Edith Bag棕色皮革單肩包，設計款式簡約，手袋前方設有一個雙扣小袋，並且印有具有標誌性的Chloé品牌標籤，採用皮革壓紋細節，拉鍊及肩帶亦都採用皮革製成，後者可以自行調節長度，當作單肩或斜揹均可，實用又易襯。

目前Chloé 香港官網售價為$14,600，日本官網連稅售價則為¥218,900（約$12,281港元），較香港便宜$2,319。

名牌手袋優惠【1】Chloé Edith 詳情

香港官網售價：$14,600

日本官網售價（連稅）：¥218,900（約$12,281港元）



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名牌手袋優惠【2】CELINE

CLEINE Belt Bag近年亦是大熱手袋款式，由於外貌造型又稱「鯰魚包」，當年一推出即爆紅，吸引不少人入手！Belt Bag設計簡約大方，手袋前方設有長長的幼帶，是為設計亮點，但價錢較其經典款「Classic Box Bag」和「Luggage Bag」親民，而且提供多個顏色與尺寸，分別有小巧可愛的迷你版Pico，以及容量較大兼間隔較多的Nano款。

目前CLEINE香港官網Pico及Nano Belt Bag售價，分別是$15,500及$18,000，日本官網連稅售價則為¥264,000（約$14,811港元）及¥308,000（約$17,279港元），分別較香港便宜$689及$721。

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名牌手袋優惠【2】CELINE Pico/NanoBelt Bag 詳情

香港官網售價：$15,500/$18,000

日本官網售價（連稅）：¥264,000（約$14,811港元）/¥308,000（約$17,279港元）



名牌手袋優惠【3】DIOR

DIOR經典人氣手袋之選Lady Dior同樣抵買！隨著迷你小手袋熱潮持續，品牌經典袋款手袋Lady Dior，採用黑色羊皮製成，並綴以Cannage藤格紋圖案縫線，可謂是品牌的標誌之作，手袋配有可以拆卸的幼身皮革肩帶，可以當作手提袋或斜揹袋兩用，更配有淡金色飾面的「D.I.O.R.」金屬吊飾，盡顯高貴典雅，連Jessica都有收藏！

目前DIOR香港官網售價為$48,000，日本官網連稅售價則為￥770,000（約$43,198港元），較香港足足便宜了$4,802，大減接近$5,000，大家記得不要錯過！

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名牌手袋優惠【3】Lady Dior 詳情

香港官網售價：$48,000

日本官網售價（連稅）：￥770,000（約$43,198港元）



名牌手袋優惠【4】LOEWE

LOEWE Puzzle手袋同樣人氣大熱手袋，是品牌設計的首個包款，貴為品牌經典系列。手袋以獨特幾何線條，以及Anagram圖案壓花設計，獨特造型成為不少女生至愛！手袋採用小牛皮製成，質地柔軟，提供多款顏色，十分易襯！

目前LOEWE香港官網售價為$25,650，日本官網連稅售價則為¥409,200（約$22,957港元），較香港便宜$2,693。

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名牌手袋優惠【4】Loewe Puzzle 詳情

香港官網售價：$25,650

日本官網售價（連稅）：¥409,200（約$22,957港元）



名牌手袋優惠【5】Prada

Prada可謂是「腋下包始祖」，其再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋，推出多年仍然是人氣爆滿，同時亦是品牌標誌性的經典款式之一。目前Prada香港專門店售價為$10,100，日本官網連稅則為¥148,500（約$8,331港元），較香港便宜$1,769。

名牌手袋優惠【5】Prada Re-Edition 詳情

香港官網售價：$10,100

日本官網售價（連稅）：¥148,500（約$8,331港元）



名牌手袋優惠【6】CHANEL

CHANEL是人氣名牌手袋之一，其Classic Flap Bag更加是品牌最受歡迎的手袋，採用粒紋小牛皮及金色金屬，設計高貴大方，同時手袋鍊帶更採用皮革與金屬混搭，扭扣配以經典高貴，且具標誌性的CHANEL金屬扣，更是多年來的長青款，而且是可以保值的手袋款式！

CHANEL經典款大號手袋香港官網售價為$82,390，日本官網連稅售價為¥1,470,700（約$82,509港元），較香港便宜$119。

名牌手袋優惠【6】CHANEL Classic Flap Bag 詳情

香港官網售價：$82,390

日本官網售價（連稅）：¥1,470,700（約$82,509港元）



名牌手袋優惠【7】GUCCI

GUCCI Horsebit 1955中型手袋備受歡迎，是人氣名牌手袋款式之一。手袋前方的馬銜扣採用雙環及棒扣設計，盡顯GUCCI 馬術傳統，手袋則以GUCCI老花紋作為主要設計，並配以棕色皮革作配搭，不失時尚感又極具格調，可以手提或作斜揹、單揹等，實用性高。

目前GUCCI香港官網售價為$25,000，日本官網連稅售價為¥412,500（約$23,142港元），較香港便宜$1,858。

名牌手袋優惠【7】GUCCI Horsebit 1955系列 詳情

香港官網售價：$25,000

日本官網售價（連稅）：¥ 412,500（約$23,142港元）

