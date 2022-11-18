11月再可以免費搭電車！有保險公司舉辦免費搭電車日，於11月指定日子，全港市民都可以免費無限次搭電車！是次更是週末日子，最適合跟著記者整合的港島美食及港島好去處懶人包， 一次過玩盡港島！

免費搭電車｜11月指定週末全港市民全日任搭！附港島美食+好去處

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（圖片來源：中國太平）

中國太平保險集團為慶祝品牌創立93周年，將於2022年11月20日（星期日）舉辦免費電車乘車日活動，當日全港市民都可以無限次免費搭電車，悠閒渡過週末時光！

御藥堂免費電車日

日期：2022年11月20日（星期二）



趁有得免費搭電車，有時間不妨去港島不同好去處打卡散心！港島區有不少復古建築及歷史古蹟，亦有近年新興好去處，如西灣泳棚、維園踩艇仔等，即按下面各個連結，了解多個港島好去處的詳情！

西環好去處｜10大影相美食好去處懶人包！超靚鞦韆/心形石墩打卡

港島有不少特色美食，今次記者整合港島多個必試美食，包括銅鑼灣美食日式刨冰、太安樓美食招牌牛雜、西環美食京都咖啡店、灣仔美食港式咖喱豬扒等，想了解更多詳情即按以下連結！