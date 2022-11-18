免費搭電車｜11月指定週末全港市民全日任搭！附港島美食+好去處
撰文：草莓泡芙
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11月再可以免費搭電車！有保險公司舉辦免費搭電車日，於11月指定日子，全港市民都可以免費無限次搭電車！是次更是週末日子，最適合跟著記者整合的港島美食及港島好去處懶人包， 一次過玩盡港島！
免費搭電車｜11月指定週末全港市民全日任搭！附港島美食+好去處
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中國太平保險集團為慶祝品牌創立93周年，將於2022年11月20日（星期日）舉辦免費電車乘車日活動，當日全港市民都可以無限次免費搭電車，悠閒渡過週末時光！
御藥堂免費電車日
日期：2022年11月20日（星期二）
趁有得免費搭電車，有時間不妨去港島不同好去處打卡散心！港島區有不少復古建築及歷史古蹟，亦有近年新興好去處，如西灣泳棚、維園踩艇仔等，即按下面各個連結，了解多個港島好去處的詳情！
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港島有不少特色美食，今次記者整合港島多個必試美食，包括銅鑼灣美食日式刨冰、太安樓美食招牌牛雜、西環美食京都咖啡店、灣仔美食港式咖喱豬扒等，想了解更多詳情即按以下連結！
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1. 最新免費電車日活動日期為？
最新免費電車日活動日期為2022年11月20日，詳情可參閱內文。
2. 最新免費電車日活動適用於哪類人士？
最新免費電車日活動適用於全港市民，活動當日全港市民均可以免費無限次搭電車，詳情可參閱內文。