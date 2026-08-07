西環美食15大｜流心巴斯克+高CP牛扒店＋任食雞煲　1間車仔麵必吃

西環美食推介｜西環一向是新舊交融的美食集中地，由堅尼地城到西營盤，隱藏著不少實力小店。不論你是想在週末找間文青Cafe享受人氣流心巴斯克蛋糕與無敵海景咖啡，還是想約朋友品嚐超高CP值的雞煲海鮮火鍋放題，這裡都能滿足你的味蕾。此外，區内還有連續多年獲米芝蓮推介的平民麵店，以及主打自家製叉燒的人氣飯堂。即睇以下15間必食推介，趁週末去西環覓食兼打卡！



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西環美食推介｜【1】Hemma——人氣流心巴斯克蛋糕／文青Brunch Cafe

位於西營盤的Hemma是區內極具人氣的文青Cafe，每逢中午甚至工作日都常出現排隊人龍！店家以超高質素的自家製流心巴斯克芝士蛋糕聞名，當中原味巴斯克口感極致絲滑，帶有濃郁奶香；抹茶巴斯克則茶味極為濃厚，帶微苦回甘與獨特層次。

除了甜品外，店家的奶酪菌菇意大利麵和豐盛的Brunch拼盤亦出乎意料地高質，再配上一杯醇厚的抹茶拿鐵或清爽解膩的Hi Apple Black果咖，絕對是週末放鬆的高質選擇！

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Hemma

地址：香港西環西營盤第二街2號

人均收費： HKD$116



西環美食推介｜【2】Coffee by Zion——工業風咖啡店

如果想在西營盤找一間咖啡店Chill一下，Coffee by Zion是個不錯的選擇。咖啡店以工業風設計，予人隨性的氣氛，環境也十分舒適。除了各式高品質的咖啡外，餐廳的甜品和輕食也大受歡迎，如抹茶紅豆可頌窩夫、美式經典可頌窩夫、煙三文魚意大利香草包等等，啱晒和三五知己在這裡作短聚。

Coffee by Zion

地址：西環西營盤第一街83號地下1號舖



西環美食推介｜【3】泰誇張——必試海鮮炒飯、椰青焗紅咖喱海鮮

泰誇張位於西環咀德輔道西，餐廳裝修以鮮有的湖藍色為主調，佈置別樹一格。除了泰國餐廳必備的冬蔭功湯外，餐廳的泰式燒雞、燒豬頸肉、南瓜咖喱海鮮炒飯、椰青焗紅咖喱海鮮等都是招牌菜。泰式燒雞外皮香脆，夾帶炭香味，表面還加入了脆蒜來提升口感，值得一試！

泰誇張

地址：西環石塘咀德輔道西390A號地舖



西環美食推介｜【4】九鬼居酒屋（高街）—— 刺身、壽司盛必試

九鬼居酒屋主打刺身及串燒，餐廳在銅鑼灣亦有分店，同樣深受街坊歡迎。居酒屋主打日式串燒和刺身，當中推介雞皮、雞腎、雞翼等雞肉料理，雞翼外脆內嫩，鹹味不會太搶；九鬼刺身、壽司盛均採用新鮮的食材，也是來客必點的菜式。

九鬼居酒屋（高街）

地址：西環西營盤高街80-86號麗賢閣地下A及B號舖



西環美食推介｜【5】英記麵家——西環老字號／自家製叉燒

英記麵家連續2年獲得米芝蓮必比登的排行榜，其中歌手方皓玟更極力推介瘦叉燒湯麵和炸雲吞。瘦叉燒湯麵的叉燒是自家製，而且是薄切，肉質精緻，跟一般的蜜汁叉燒不同；而炸雲吞入面有肉和蝦的餡料，肉的比例比蝦多，非常結實，像肉丸般。

英記麵家

地址：西環西營盤高街32號地舖



西環美食推介｜【6】新寶馬餐廳——懷舊西餐／法式田螺／薄切牛扒

除了到訪麵店，方皓玟也帶了節目主持來到中學時期經常光顧的懷舊西餐廳吃午飯，他們點了法式田螺，蒜頭和牛油的味道交織在一起，非常匹配和入味。還有蒜蓉豬扒意粉，沒有焦黑、煎得恰到好處，而黑椒牛扒飯的牛扒是薄切，較易入口！面頭還舖上滿滿的黑椒粒，非常惹味。

新寶馬餐廳

地址：西環西營盤高街61-63號地舖



西環美食推介｜【7】%Arabica——海景京都咖啡店

%Arabica其實在港已經有超過10間分店，此品牌的老闆是日本人Kenneth Shoji，不過此店第一間店是開於香港，咖啡店都叫做與港人幾有緣。而每間店的特色造型都是簡約、純白，一個「%」貫穿整間店的設計。首店當然多人去試飲，不過今年年頭於堅尼地城開的分店同樣令人著迷，事關店舖可以望無敵大海景，Chill到不得之了！

店內的 Houseblend 混合咖啡豆，經日式的深度烘焙，分別製成Espresso、Macchiato、Latte等，味道濃郁，跟牛奶很配合，口味較為大眾。另一邊廂，店子亦供應各式單一產地咖啡豆，咖啡豆經淺度烘焙，保留當中的果酸味，啡迷會懂得欣賞。

堅尼地城店設於面海的位置，純白設計有小清新感覺。(官方圖片)

%Arabica

地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖



西環美食推介｜【8】彼之丘—— $44炒麵熱狗

彼之丘是因為日本豚肉炒麵熱狗（$44）而聞名，情侶檔店主阿倫與Sabrina由酒店業轉型為麵包師傅，兩小口選擇親手做麵包而不是用來貨麵包，因為當中材料可以自己自由控制，麵包所用的是日本麵粉及天然酵母，牛油是純天然法國無鹽牛油，出來的熱狗包又香又軟綿。亦因為店內麵包全人手由他們二人製作，只賣百件，非常搶手！

日式黑豚肉炒麵熱狗 $36。(e肚仔圖片)

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彼之丘

地址：西環西營盤皇后大道西216號地舖



西環美食推介｜【9】しば Shiba——日本新潟貨源／宮崎A4和牛

位於西環的串燒清酒吧，以舊船木做裝飾，環境猶如日本小店。老闆曾在日本留學，對日本文化有深厚興趣，加上酷愛清酒，店內的清酒都是從新潟直接入貨，在香港較罕見。しば Shiba的價位中等偏高，以宮崎A4和牛為例，$355份量不多，不過油脂分佈平均且肉質嫩口，有入口即融的口感。

火炙宮崎牛用了A4級數的宮崎和牛，入口軟嫩，脂香四溢。(龔嘉盛攝)

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しば Shiba

地址：西環堅尼地城士美菲路11號地舖



西環美食推介｜【10】湘聚小廚——正宗湘菜館鑊氣小炒

以辣味為名的湘菜，要試試小炒菜式，最香最有農家風味。炒肉、炒菜、炒豆腐甚麼都有，當中有孜然寸骨，連骨炒的豬後腿寸骨，先炸過後再加入不同香料猛火爆炒，加了辣椒、胡椒，還加了孜然粉，辣味湧出來，鑊氣十足，不愧為中國三骨之一，很香很惹味。

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湘聚小廚

地址：西環日富里13號富基大廈地舖



西環美食推介｜【11】睡飽吃吃——日式甜品店／巴斯克蛋糕

睡飽吃吃獲得「開飯」熱店2024西式糕點的銅獎，店舖有2層，從門口可見復古水泥風的裝修，枱凳是懷舊木系，有日式風味的感覺。Cafe主打巴斯克蛋糕和蛋捲，每日甜品款式有機會不同，巴斯克蛋糕的價錢為$68起，最貴的是日本和粟蒙布朗，價錢為$108。有網民提醒，親臨店舖前先留意他們在社交平台上公布的營業時間，避免摸門釘！

睡飽吃吃

地址：西環西營盤皇后大道西368號地舖



西環美食推介｜【12】嚐囍煲仔小菜——$98起高質煲仔飯

嚐囍煲仔小菜獲得「開飯」的十大粵菜的排名，熱門菜式是煲仔飯！例如有白鱔臘腸飯（$108）、臘味排骨飯（$108）等，最平$98，最貴$628都有，就是花膠絲魚翅飯，雖然製作需時半小時左右，但網民們都稱讚「無得輸」！除了煲仔飯，還有小菜、點心、燒味可以點選。

嚐囍煲仔小菜

地址：西環堅尼地城北街25號地舖



西環美食推介｜【13】鬥滾—— 超高CP值放題！任食雞煲＋海鮮拼盤

位於西營盤的「鬥滾」是區內超人氣的雞煲火鍋放題店，生意極火爆，建議提前預約！店家主打多重式的豪華火鍋體驗，先享用濃郁的任食雞煲，仲可以免費加牛腩，內行食法是加入自助區的水魷、鵝腸及牛百葉一同爆炒；隨後奉上鋪滿蒜香的海鮮盛宴，有齊鮑魚、蟶子、海蝦及龍躉等；接著可選招牌竹絲雞等12款湯底打邊爐，任食精瘦嫩滑的手切牛脊肉；最後還有椰汁雪燕、雪糕及清爽冷泡茶無限供應，非常豐富！

鬥滾

地址：香港西環石塘咀山道54-66號適安大廈地舖

人均收費： HKD$246



西環美食推介｜【14】Super Farm—— 超高CP值牛扒店

位於太平洋廣場樓下的Super Farm，是港大學生與附近上班族極力推介的平民高質牛扒店！由於性價比極高，不論平日下班或週末都常出現排隊人龍，建議提早到場拿號。堂食套餐定期會更新，餐品選擇豐富且價錢實惠，熱門菜式包括口感偏嫩切片的澳洲牛腹肉，以及帶有香濃油脂邊的M3和牛西冷；牛扒煎至預設熟度肉汁滿滿，食肉獸超滿足！

Super Farm

地址：香港西環德輔道西418號 太平洋廣場 地下G05號舖

人均收費： HKD$155



西環美食推介｜【15】華記潮州滷水車仔麵——秘製十多年老滷水

位於西營盤正街的「華記潮州滷水車仔麵」主打正宗潮州滷水，秘製滷水膽每日加入傳統藥材熬製，將牛雜、豬雜滷足數小時，入味至極。配料選擇極多，招牌必點軟糯入味的滷水豬手、軟爛香濃的牛肚牛腩，以及極具彈牙感的超大魚蛋；湯底推薦一次過加齊滷水汁、腩汁及咖喱汁，再依喜好選擇辣度與麵條軟硬度，配上掛汁的粗麵或油麵，滿滿一大碗份量十足，想試記得提早到場排隊！

華記潮州滷水車仔麵

地址：香港西營盤西環正街40號

人均收費： HKD$55



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